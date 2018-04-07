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82岁韩美林喜得贵子！女人会绝经男人就能终身生育？

82岁韩美林喜得贵子！女人会绝经男人就能终身生育？
2018年04月07日 10:38 新浪综合
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　　来源：科普中国　　

　　本文专家：郭晓强，博士、生命科学领域科普作家

　　你的父母是在多大年纪有了你呢？你又是在多大年纪有了宝宝呢？想必很多父母报出的数字都在我们所能接受的范围之内。

但是，近日的一则消息令大伙都惊呆了。但是，近日的一则消息令大伙都惊呆了。

　　82岁的著名艺术家韩美林喜得贵子，并晒出一段视频，向大家分享了老来得子的喜悦。

视频截图视频截图

　　其实，男性高龄得子的情况并不少见。

　　比如，意大利著名男高音歌唱家帕瓦罗蒂66岁得子；影星刘德华51岁喜得爱女；58岁的罗大佑老来得女，升级当奶爸……

　　看到这里，更加惊讶了。难道男性不用在乎最佳生育年龄，终生具有生育能力吗？为啥男性能保持旺盛的生育能力呢？高龄父亲的后代会不会产生一些问题？带着这些疑问去解开这个谜团。

为啥高龄还能生育？为啥高龄还能生育？

　　受孕是精子和卵子结合形成受精卵的过程，因此生殖是男女双方共同作用的结果。

　　传统观念认为，女性生殖能力有限，因为她们有一个明显的绝经过程（一般50岁左右），此后女性不再排卵，因此也就没有怀孕的可能，但也并非完全绝对，不过也有女性绝经期较晚，50岁以后仍有怀孕现象。

　　相对而言，男性生殖力则持续时间较长，一般理论认为可持续终身，其原因在于自青春期后男性就一直产生精子。

　　这种现象的出现具有进化保护方面的机制。生殖时间越长，越有利于物种的繁衍。

　　然而男女有别的原因使整个生殖过程中女性占有主导地位，不仅需要完成受孕，而且还需承担整个妊娠过程。这一现象意味着需要消耗大量能量，这将对女性生存和胎儿发育带来巨大风险，故此终止生育对女性而言是一种保护，当然对男性而言则不存在这一问题。

男性是否终身具有生育力？男性是否终身具有生育力？

　　尽管男性理论上一直具有生育力，但达到一定高峰期后也会开始显著下降。

　　青年阶段，男性平均3个月就可完成一次精子重建，从而保持着旺盛的生育能力。

　　但50岁以后男性的性激素水平、精子数量、活力、形态等都会出现不同程度的变化，尽管仍保持一定生育能力，但概率会日趋降低。

　　70岁以后仍保持生育能力的男性就只能是极少数人的专利，大部分男性已丧失了生殖能力。

　　2004年一项研究报道，即使采用体外受精技术，男性精子也会随着年龄增加而造成受精成功率显著降低。从这个角度而言，尽管男性生育力理论上没有极限，但实际上大部分男性到一定年龄后生育力也已基本丧失，当然不同男性时间点存在显著差异，并且不存在和女性绝经期那样明显的时间段。

　　此外，尽管理论上男性生育时间持续时间比较长，但不孕不育发生率方面男女比例基本各占一半，说明男性精子生成也存在诸多问题。

　　相对于罕见的高龄男性生育，目前众多大龄男性不育更是一个棘手的问题，尽管借助先进的医学手段解决了部分难题，但仍有众多夫妇生育无法梦想成真。

　　为何男性会有旺盛的生育力？

　　一方面是个体差异，这是由先天因素所决定，无法刻意追求。

　　另一方面是健康身体，多种疾病如肥胖等都可造成继发性生殖力损伤。科学起居、合理运动、平衡饮食等措施对生殖力保持都具有主要益处。

　　因此，日常保持健康身材、远离辐射损伤、多服含维生素、叶酸、抗氧化剂等食物是很必要的措施。

　　总之，极少部分高龄男性具有生殖能力是有可能的，但大部分只拥有精子产生能力了（精子产生和最终成功受孕不是同一个概念）。

　　高龄父亲的后代会产生哪些问题？

　　高龄父亲后代的健康问题也是一大问题。随着社会发展，夫妇双方生育年龄越来越晚，特别是二胎政策的放开更是出现了许多高龄父母。

　　年龄增加是造成男性畸形精子数量显著上升的重要因素（当然卵子质量也会下降），这将大大造成不育的发生。

　　此外随着年龄增加精子DNA突变也会急剧增加，从而造成后代发育障碍或遗传性疾病发生几率大增。

　　因此在可能的前提下，男性尽量避免大龄后生育，尽管目前先进的产前诊断技术可减少许多“问题”宝宝的出生，但仍有部分疾病目前缺乏诊断手段。

韩美林绝经生育
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