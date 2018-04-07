美科研团队发现“双刃剑”肝脏干细胞

新华社华盛顿4月6日电（记者周舟）美国一个科研团队日前发现一种“双刃剑”肝脏干细胞，它可在肝脏受损时产生新的肝脏细胞，但这种细胞过量又可能诱发肝癌细胞生成。

美国斯坦福大学研究人员在新一期英国《自然》杂志上报告说，在小鼠正常肝脏细胞代谢或受损后，它们体内高水平表达端粒酶的肝脏干细胞可助器官再生。

端粒酶是一种与抗衰老有关的蛋白质。正常细胞每分裂一次，染色体末端的端粒就会变短一些，端粒缩短到一定程度，细胞就会失去增殖能力而衰亡。但端粒酶可以合成端粒，从而帮助抵抗衰老。

最新研究发现，大约3%到5%的小鼠肝脏细胞是高水平表达端粒酶的肝脏干细胞，在正常肝细胞代谢或受损后，这些干细胞会增殖，迅速产生新的肝脏细胞。

论文第一作者、斯坦福大学博士后林盛达对新华社记者说，他们在实验中让小鼠体内表达端粒酶的肝脏干细胞死亡，然后与对照组小鼠一起注射损伤肝脏的化学物质，发现不能表达端粒酶的小鼠肝脏损伤比端粒酶正常表达的对照组更严重。

研究显示，虽然高水平表达端粒酶的肝脏干细胞能够帮助修复损伤，但它也是一柄“双刃剑”，如果基因变异导致端粒酶表达水平过高，可能会诱发肝癌细胞的形成。

林盛达说，健康干细胞和癌细胞调控端粒酶表达的分子机制不同，未来可将这些分子机制作为靶点开发新疗法。