与SARS有诸多相似之处 中科院等发现致命猪病毒起源

SADS 冠状病毒与蝙蝠 HKU2 相关冠状病毒的基因组比较（A）和囊膜蛋白 S1 基因进化分析（B）

文章来源：中国科学报

4月5日在线发表的《自然》杂志刊登了中国科学院武汉病毒研究所等单位的一项研究成果，科研人员发现了2016~2017年在中国造成24000多头猪死亡的致命疾病是一种起源于蝙蝠的新型冠状病毒。

中科院武汉病毒所联合军事科学院军事医学研究院微生物流行病研究所、华南农业大学、新加坡杜克-新加坡国立大学医学院新发传染病研究所和美国生态联盟的科研人员，对病猪样本进行了猪流行性腹泻病毒、传染性胃肠炎病毒等已知猪腹泻相关病毒的检测。

然而在疾病暴发高峰期，所有病毒检测结果均为阴性，表明该疾病是一种新发疾病。对肠道样本的高通量测序结果、病毒分离和感染实验证实，该疾病的病原是一种冠状病毒，科研人员将其命名为猪急性腹泻综合征冠状病毒，简称SADS冠状病毒。

研究团队对2013~2016年在广东采集的591份蝙蝠样品进行了SADS冠状病毒特异性检测，共有58份结果为阳性，阳性样品基本来自菊头蝠。其中，一株在发生疫情猪场附近的蝙蝠洞穴中发现的冠状病毒与SADS病毒的全基因组序列一致性高达98.48%。

SADS 冠状病毒与蝙蝠 HKU2 相关冠状病毒的基因组比较（A）和囊膜蛋白 S1 基因进化分析（B）

令人警惕的是，SADS和2002~2003年暴发的严重急性呼吸综合征（SARS）具有诸多相似之处。比如，两者均发生于广东，都由新发冠状病毒引起，源头都是菊头蝠，这也表明了中国南方作为新兴疾病出现的热点地区的特殊性。

“蝙蝠是多种冠状病毒的自然储存宿主。”论文通讯作者之一、中科院武汉病毒所研究员石正丽说，“SADS冠状病毒的发现与溯源研究证实蝙蝠携带的某些冠状病毒可跨种传播至家畜并造成严重疾病。”

不过，石正丽表示，根据对和病猪有密切接触的猪场工作人员的血清学调查结果，目前还没有证据显示SADS冠状病毒可进一步跨种感染人。

科研人员强调，针对蝙蝠持续开展冠状病毒的监测，发现、鉴定对人畜健康构成潜在威胁的蝙蝠冠状病毒，对于防控新发传染病、保障畜牧业生产安全具有重要意义。

据了解，2016年10月底，广东清远一种猪场暴发仔猪致死性疾病，发病仔猪表现为严重急性腹泻、呕吐、体重迅速下降，5日龄以下的仔猪死亡率高达90%。其他三个猪场随后也出现了疫情。截至2017年5月，共造成24693头仔猪死亡。