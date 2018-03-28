千人验证"脸皮厚"的人更长寿！没心没肺的我看完乐了

来源：科普中国

l本文专家：郭晓强，博士、生命科学领域科普作家

长寿几乎是每个人都梦寐以求的梦想，在历史的长河中人类也先后尝试了多种 “秘诀”， 遗憾的是无一奏效，因此长寿对大多数人而言是一件遥不可及的事情。

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但最近有篇报道称，“脸皮厚”的人更长寿，1000多名百岁老人验证了这一点。引发了很多人的关注。

初看题目，吓一跳，难道这年头“脸皮厚”也成优势啦？

细看内容才知道，是定义本身的问题，文章指出：“纵观国内外文献，老寿星长寿秘诀的共同点是：他们都是乐天派。”

文中将“豁达开朗”、“不爱较真”“ 对生活得失想得开”“ 更能保持平和”等看做“脸皮厚”的代名词。

我们具体分析一下到底是哪些因素影响着长寿呢？

心理因素和健康

早在上世纪七十年代，美国科学界一直推崇研究疾病发生的心理因素，至今仍占一定比例。

比如，他们认为胃病就与心情压力等多种因素相关。所以，当幽门螺旋杆菌发现时，遭到质疑的原因之一也在于此。即使今天，医生也建议胃病患者在常规药物治疗同时，也要注意心理方面的调整。

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从这个角度出发，健康的心理促进健康的身体是显而易见。

然而，用实验严格证明心理因素对健康的具体贡献率，确确实实是一个难题。

如果做动物实验，模型不好建立，尽管有所谓的“快乐小鼠”，但与人类的心理模式也差距甚大。

如果直接以人做实验，其他因素排除起来太困难，很难长期持续下去。

心态好与健康的因果关系

还有另外一种研究方式，那就是追踪调查，或回顾性分析（如新闻所报道的内容）。

这固然是一种解决方式，但这种研究结论一般为关联性，而无法认定为因果性。由于问题本身的复杂性，有时关联性也值得怀疑。

比如，许多瑞士人爱喝咖啡，而获得诺贝尔奖的瑞士科学家喝咖啡比例较大，是不是就可认定：常喝咖啡就能获诺贝尔奖呢？

还有调查发现，获得诺贝尔奖有利于科学家长寿，其实许多科学家由于早逝无缘诺贝尔从而拉低了这个群体的平均年龄。

所以心态好是否长寿的原因尚无法确定。

长寿可能是心态好的原因

大多数长寿老人都没有患过重大疾病，这可能也是长寿信号的原因之一。

影响人心态的一方面是外部因素，更大一方面还在于内部疾病，只不过有时候尚未发现。

身体健康的人一般更容易心理健康，而疾病缠身的人很难心态平和，当然最终长寿人群自然心态好的比例大增。

从这个角度出发，长寿（持久健康）反而是心态好的一个原因。

长寿是一个复杂问题

长生不老是许多人梦寐以求的目标，但严格来说，目前对人长寿机制理解非常有限，许多动物模型（如酵母、果蝇和小鼠）实验结果只可作为参考。

许多科学家试图从遗传角度、环境角度、社会角度和心理角度对长寿进行解释，如“心态好有利于长寿”等。

这些固然都有一定道理，但都无法真正意义上确定：它们就是长寿的决定原因。

目前尚未有非常严格数据证明如长寿基因、药物治疗、饮食调整、心态保持等可真正意义上实现长寿。

但这并非表明，日常生活保持一个良好心态不重要。因为生活本身就在于满足自身的需求，关于是否能长寿倒是其次。

相反，为了所谓长寿目标而刻意达到某种状态恰恰偏离了生活初衷，结果往往适得其反，损害了健康，自然难以长寿。

总之，保持良好心态是一种处事之道，长寿有时是一种可遇而不可求的目标，泰然处之最好。