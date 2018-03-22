减肥后脂肪去哪儿了？转化成二氧化碳和水排走

中新网3月22日电 你是否想过减肥成功后，失去的脂肪去了哪里？据外媒报道，澳大利亚新南韦尔斯大学2名科学家访问了150名医生、营养师及私人教练，想不到只有3名受访者（2%）能说出正确答案：脂肪在减肥过程中会转化成二氧化碳及水排走。

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米尔曼和布朗发现，一众受访者都对脂肪如何流失存在谬误，大部分人以为脂肪会转化为能量，部分人则认为脂肪变了肌肉，有些人则认为脂肪通过大肠流失了。

其实，脂肪在减肥过程中会转化成二氧化碳和水，然后通过呼吸呼出二氧化碳，水则融入循环系统中，再通过尿液或汗水排出体外。

举个例子，如果你成功减掉10公斤，其中8.4公斤经过肺部排出体外，另外1.6公斤则转化成水。

报道指出，事实上，几乎所有我们吃过的食物最后都会由肺部排出。

人类进食后，食物中的营养会被血液和器官吸收，消化过后的碳水化合物及几乎所有脂肪、蛋白质都会转化成二氧化碳和水，小部分蛋白质会变成尿素及其他固体，只有膳食纤维才会未经消化及完好无缺地到达大肠。

那么，是否增加呼吸次数就可以减肥呢？

其实不然，如果呼吸次数超过本身所需，即所谓“过度换气”（hyperventilation），可能会出现头晕甚至昏倒。

其中一种有效增加二氧化碳排放的方法就是肌肉活动，就算简单的活动如穿衣服或站起来，都可令新陈代谢加快一倍。