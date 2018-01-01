新型基因疗法可对艾滋病病毒有长期免疫力

美国研究人员最新发现，一种基于改造自体造血干细胞的新型基因疗法，也许能长期提供抗艾滋病病毒的免疫力。加利福尼亚大学洛杉矶分校斯科特·基钦实验室等机构在新一期《科学公共图书馆·病原体》杂志上发表报告说，动物实验显示，它们的嵌合抗原受体T细胞（CAR－T）疗法不仅能有效识别和消灭艾滋病病毒，还能在机体中持续存在超过两年时间。

论文共同第一作者、加州大学洛杉矶分校助理研究员甄安洁对新华社记者说，虽然“鸡尾酒疗法”能最大限度地抑制艾滋病病毒复制，延缓疾病进程，但无法完全清除病毒，感染者需终身服药。而他们的思路是，通过基因疗法提高患者自身免疫力，让CAR－T细胞在体内长期“巡逻”，一旦潜伏病毒出现就及时清理，从而治疗艾滋病。

具体做法是，利用CAR－T疗法提高患者自身的免疫功能，使其T淋巴细胞识别和消灭艾滋病病毒的功能更强大。由于艾滋病病毒感染细胞需要和CD4分子结合，研究人员通过对自体造血干细胞进行基因改造，让分化出的CAR－T细胞表达含有CD4分子的融合蛋白，当这个融合蛋白结合艾滋病病毒时，CAR－T细胞就会被激活，从而清除病毒和被感染细胞。

“在豚尾猴实验中，我们发现基因改造过的自体干细胞可以长期存活在骨髓中，没有排斥现象，并分化成有抗艾功能的CAR－T细胞。在超过两年的实验周期中，我们始终可以探测到CAR－T细胞。尤其在中断‘鸡尾酒疗法’后，这些CAR－T细胞能起到明显的抑制病毒的作用。”甄安洁说。

她表示，这项研究首次在灵长类动物中证明基因改造干细胞能长期提高抗艾免疫力，这对艾滋病治疗以及针对癌症的CAR－T免疫疗法都起到了指导作用，“使用干细胞改造免疫力研究还处于初期，我们的研究可为未来其他干细胞免疫研究（比如针对癌症）奠定基础”。

CAR－T是近年来发展迅速的一种新兴疗法。美国监管机构今年批准两种此类疗法用于治疗癌症，被认为开辟了癌症治疗的新篇章。