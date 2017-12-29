13年不懈追踪 中国科学家寻获SARS病毒源头

央视网消息：2002年，SARS疫情在中国广东首次被发现，逐渐扩散至东南亚乃至全球，引发了一场全球性的传染病疫情。从2002年12月第一例有报告SARS病例到现在，整整15年过去了。SARS病毒的源头，究竟在哪？近期，一项科研成果引发科学界的关注：中国科学院武汉病毒研究所的专家，关注：中国科学院武汉病毒研究所的专家，在我国云南发现了一处蝙蝠SARS冠状病毒的天然基因库，研究揭示了SARS病毒可能的重组起源。

SARS疫情02年爆发，两年之后，也就是从2004年起，研究团队开始追寻疫情的病源，这一找就是13年。病毒源头的宿主是如何被锁定在蝙蝠身上的？找到SARS病毒可能的重组起源，是不是意味着，SARS病毒的源头被找到了？下面让我们就走近这支科研团队，揭开SARS病毒源头的秘密，探秘寻找“SARS”病毒源背后的科学历程。

非典型肺炎SARS，即严重急性呼吸综合征（Severe Acute Respiratory Syndrome），世卫组织公布的疫情显示，2002年底到2003年8月，非典全球共波及32个国家和地区。全球感染人数共8422例，死亡916例，平均病死率为10 。8%。2004年，当这场致命疫情最终消退，关于这个未知病毒的溯源研究也随即开始。

石正丽，是中国科学院武汉病毒研究所的研究人员，她所带领的新发病毒研究团队，也在这时，展开了SARS病毒的溯源研究。

很快，研究人员从野生动物市场上的果子狸体内，检测到了SARS冠状病毒。但进一步实验发现，果子狸虽然是直接传染源，但似乎并不是“始作俑者”。

助理研究员胡犇负责病毒的遗传进化研究，他提到的自然宿主，必须长期携带这个病毒且自身不发病；另外在自然状态下，这些自然宿主动物，要存在一定的群体感染率。然而，通过调查养殖场和野生的果子狸，结果另人意外。

那么，这些致命的病毒究竟源自哪里？它的自然宿主到底是谁？有专家提出了一个大胆的设想。

对研究病毒的学者来说，蝙蝠地位特殊。在哺乳动物中，是仅次于啮齿类动物的第二大类群，其种类占哺乳动物物种数的20%，在全世界分布范围广泛。蝙蝠也是许多病毒的自然宿主，包括埃博拉病毒、马尔堡病毒，狂犬病毒、亨德拉病毒、尼帕病毒等。由于蝙蝠特殊的免疫系统，携带病毒却极少出现病症。在漫长的进化历程中，蝙蝠成为了上百种病毒的自然宿主。

上世纪90年代，曾有两种严重的人兽共患病毒传染病，分别在澳大利亚和东南亚爆发，根本源头都来自同一种动物——蝙蝠。这向追踪SARS病毒溯源的研究团队提出了一个可能性，SARS的源头会不会也是蝙蝠。