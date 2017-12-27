中国团队SVN新成果:银杏叶提取物可改善中风后脑功能

来源：生物探索公众号

编者按

英国时间12月18日，国际权威医学杂志BMJ与中国卒中学会合办的英文会刊《Stroke & Vascular Neurology》（SVN）发表了一项最新研究，揭示了银杏叶的提取物可以改善急性缺血性中风造成的记忆、认知等神经损伤。而且，它与阿司匹林联合使用时效果更佳。这一发现获卒中领域专家学者的广泛关注。

这一最新研究由南京大学医学院南京鼓楼医院的徐运教授联合南京医科大学附属南京第一医院、苏州大学第一附属医院等机构的研究团队完成。

他们证实，每天服用银杏叶提取物（Ginkgo bilobaextract，GBE）和阿司匹林，能够改善缺血性脑卒中患者的记忆和执行能力，且效果显著优于单独使用阿司匹林。本项研究使用的银杏叶提取物是拥有我国自主知识产权的银杏酮酯分散片。

1银杏叶提取物

被称为植物界“活化石”的银杏（Ginkgo biloba）在中国作为药用已有几千年历史，包括促进伤口愈合、缓解焦虑忧郁等。在美国、欧洲和加拿大，银杏叶提取物（Ginkgo biloba extract，GBE）也被作为食品补充剂以非处方的形式在市面上销售。

GBE的成分较为复杂，因树的年龄、栽培地和雌雄不同而不同。金纳多（EGb761）是一种已上市的银杏叶提取物产品，由德国Dr WillmarSchwabe公司于上世纪90年代开发，包含24%的黄酮醇苷、6%萜类内酯、0.8%的银杏内酯以及少量的有害物质（<5?ppm）——银杏酸。徐运教授团队本次研究使用的银杏叶提取物银杏酮酯分散片是由江苏神龙药业开发生产的药物，是第五代银杏叶提取物制剂，其原料和制剂荣获多项国际和国内专利。银杏酮酯分散片在原来的银杏制剂基础上将有效成份提高到了44%的黄酮醇苷、10%萜类内酯、2.5%银杏内酯B以及<2?ppm的银杏酸。

虽然有研究数据表明EGb761能够通过清除自由基保护因缺血而造成的大脑损伤，但是美国国家卫生研究院（NIH）却认为并没有“确凿的证据表明银杏有助于健康”。而且，GBE对于缺血性中风的影响也不清晰。

现在，这一篇由中国团队完成的最新研究予以证实，它对缺血性中风确有帮助。

26个月随访的多中心临床试验

徐运教授和团队从江苏省5家医院招募了348名患者（平均年龄为64岁），他们在过去的7天里发生急性缺血性中风——供血至大脑的血管被堵塞，发生这一病症的最常见原因是血凝块。

这种堵塞会让大脑面临缺氧、缺营养物质的危险状况，最终造成脑细胞损伤，引发包括记忆损伤、认知减退、运动机能丧失等副作用。

组织纤维蛋白溶酶原激活剂（tissue plasminogen activator）是目前治疗缺血性脑卒中的金标准方法，通过溶解血凝块疏通血管，从而减缓脑损伤。然而，这一疗法必须在中风症状发生的3小时内实施，很多患者无法在这个“黄金时间”内得到及时救治。所以，科学家们希望能够找到减缓大脑功能损伤的药物。

徐运团队认为银杏叶提取物有望成为潜在的候选者。为了验证这一推测，他们将受试者被分成两组——其中一组每天接受“450毫克的银杏酮酯分散片+100毫克的阿司匹林”治疗；另一组仅仅只接受“100毫克的阿司匹林”（阿司匹林常用于预防和治疗中风，它能够阻止血液凝结）。

在试验持续的12、30、90和180天，所有参与者都会接受一种名为“MontrealCognitive Assessment score”（MoCA）的测试，用于评估他们的认知能力。

相比于EGb761，试验中使用的银杏酮酯分散片有害物质含量更为微量（<2?ppm），而且其他的保护性物质含量都相对较高。

最终，330名患者（期间有18名退出）坚持完成了随访6个月的试验。

3“银杏酮酯分散片+阿司匹林”效果更好

研究结果显示，相比于只服用阿司匹林的患者，接受联合疗法的患者在MoCA测试中的成绩较好，特别是记忆、执行能力方面。同时，在治疗的第12和30天，服用银杏酮酯分散片和阿司匹林的患者比仅仅服用阿司匹林的患者表现出更多的改善，包括神经损伤、语言障碍、肌肉无力更少。

研究人员发现，两组参与者的血管状况并没有明显差异，但是联合疗法几乎没有副作用。

这些结果表明，中风患者接受“银杏酮酯分散片+阿司匹林”的治疗，在记忆、执行和神经功能反面得到了较好的改善。此外，安全数据分析显示，银杏酮酯分散片并没有增加不良事件的发生率。

徐运团队强调，这一项研究存在一定的局限性，例如它并不是双盲试验、随访时间较短，因而还需要投入更多的研究，评估银杏叶提取物对中风患者的长期作用。

文献原文：Ginkgo biloba extract improved cognitive and neurological functions of acute ischaemic stroke： a randomised controlled trial