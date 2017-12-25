“机械精子”能对抗宫颈癌？可消除近90%宫颈癌细胞

新浪科技讯 北京时间12月25日消息，据国外媒体报道，一种新型化疗药物释放系统能够对精子装配有效药物，从内部攻击宫颈癌。该研究报告称可以消除接近90%的宫颈癌细胞。

德国莱布尼兹固态和材料研究所研究人员设计出一种方法，能够对宫颈癌进行化疗，结果表明可以大幅减少癌症治疗相关的副作用。

研究人员将公牛精子细胞浸入阿霉素（doxorubicin）液中，通常阿霉素用于化疗，之后他们将这些精子细胞放入一个包含微型宫颈肿瘤的实验器皿中。同时，这些精子细胞将配备“铁帽”，有助于磁化引导它们朝向肿瘤细胞。一旦精子细胞抵达目的地，“铁帽”将打开让精子进入肿瘤细胞，从内部摧毁它们。

实验表明，这种“机械精子”在3天之内杀死87%的肿瘤细胞，这项研究报告发表在近期出版的《美国癌症学会纳米快报（ACS Nano）》上。

美国癌症学会评估称，预计2017年底，美国12820名女子将被诊断为宫颈癌，其中4210名患者将因此死亡。值得庆幸的是，宫颈癌患者死亡率大幅下降，部分原因是大多数患者使用筛查技术，就像“巴氏早期癌变探查测试（Pap test）”一样。

随着创新疗法的实施，宫颈癌患者死亡率继续减少。同时，莱布尼兹固态和材料研究所设计的这种方法能够潜在减少化疗所带来的副作用——由于药物针对的是肿瘤细胞，因此减少了非癌细胞的接触。

研究负责人希望这项技术能对宫颈癌患者进行外部化疗，很可能其它状况将影响女性生殖系统，例如：子宫内膜异位（endometriosis）或者子宫外孕（ectopic pregnancies），也可能受益于药物浓缩精子细胞的靶向药物治疗。

这项研究结果仍处于初级阶段，因此需要完成更多测试，从而确定患者的安全性和有效性，而不是仅限于培养皿中测试。化疗药物的药性较强，因此研究人员必须确定对于人类测试施加充足且安全的剂量，同时确定是否该治疗对于人类精子细胞是有效的，而不是单纯地使用公牛精子进行实验。同时，人类测试还将揭晓精子装配的“铁帽”是否对接受治疗的患者有害。

此外，科学家还致力于采用其它新奇方案治疗宫颈癌，美国杜克大学研究人员正在研制一种乙醇为基础的凝胶，可以直接注射在宫颈癌细胞中，这种治疗只需花费5美元。

与任何重大医学发现一样，这项治疗方案仍需进一步发展，甚至还要考虑获得美国食品及药物管理局（FDA）的审批。尽管如此，初步研究结果仍是很有希望的，并且为未来的宫颈癌治疗提供较大的希望。（叶倾城）