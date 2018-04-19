触目惊心的中世纪屠猫狂欢史 为何会造成大规模虐待

来源：利维坦

利维坦按：有持鼠疫理论观点的历史学家认为，中世纪欧洲那场大规模黑死病蔓延的主要原因之一，便是大量猫被屠杀。历史上对于黑死病的特征记录中，有一些关于淋巴腺肿的描述，与19世纪发生于亚洲的淋巴腺鼠疫相似，这使得科学家与历史学家推测自14世纪开始的黑死病，与鼠疫相同，皆是由一种被称为鼠疫杆菌（Yersinia pestis）的细菌所造成。这些细菌寄生在跳蚤身上，并借由黑鼠（Rattus rattus）等动物来传播。可以想见，作为鼠的天敌，猫几乎被屠杀殆尽，大规模的传染和蔓延就势不可挡了。

现在回头再来审视当年这场长达几个世纪的以宗教名义屠猫（迫害女巫，摧毁恶魔）的往事，当代人或许往往觉得无法理解：一种基于民众/教徒的道德恐慌，为何会造成如此大规模的虐待/屠杀猫的事件？（还是古埃及的猫幸福啊，被奉为神一样供着。）

文/Desmond Morris

译/清清

校对/黄译莹

原文/nautil.us/blog/why-medieval-cats-approved-of-the-plague

本文基于创作共同协议（BY-NC），由清清在利维坦发布

在这幅木刻版画中，17世纪的猫被认为是女巫的同类。图源：Mary Evans Picture Library

从12世纪开始，人们对猫有两种截然不同的态度。对于许多人来说，多养一些猫对控制啮齿动物是很重要的，而且有时候猫在人们眼里已经不仅仅只是会工作的猫，而是成了受欢迎的宠物猫。工作猫和宠物猫一直以来都受到人们的喜爱，但是现在这种友好态度中开始滋生出了一种消极的态度。有人认为，如今的猫是一种邪恶的动物，与恶魔结伴同行。这些人认为，如果想要打败魔鬼以及其追随者，就必须要灭掉猫。

早在1180年，警钟就敲响了。那些容易上当受骗的人被告知，在撒旦的仪式中，“魔鬼在他的信徒面前变成了一只黑猫。信徒们把灯熄灭，靠近他们看见主人的地方。他们摸索着，当他们找到他的时候，他们就会在他的尾巴上亲吻他。”

教皇格列高利九世（又译为额我略九世，约1143年-1241年8月22日）。图源：维基共享资源

教皇格列高利九世（又译为额我略九世，约1143年-1241年8月22日）。图源：维基共享资源 在接下来的一个世纪，教皇格列高利九世（Pope Gregory IX）发话声援这场反抗邪恶的猫的运动。他打算在德国消灭一个崇拜魔鬼的邪教，这些人的仪式中便涉及到黑猫。这个教派的灵感来自于1220年书上写的北欧的爱神弗雷娅（Freya）。据说，拉着她在天上游走的是一对很棒的猫。根据书中的描述，有时她是站在战车里的，有时她是骑在其中的一只猫背上的。这一对猫分别象征着它们斯堪的纳维亚女主人的生育力和残暴的特质。它们是很有爱心的猫，但被激怒时会变得凶恶可怕。

弗雷娅（Freya）女神站在由两只凶猛有力的猫拉着的战车里。路德维希·皮奇（Ludwig Pietsch），1865年，木刻版画。图源：Getty Images

当弗雷娅在夜空中漫游时，她会流下金色的眼泪，很快她就变成了巫术祭仪的守护神。在仪式上要表现狂喜和狂欢的状态。这种祭仪在德国已经占据了主导地位，这引起了罗马教皇的警觉。他得知，组成这个恶魔崇拜教派的成员们会聚在一起吃一顿正式的晚餐，当晚餐结束时，他们就会站起来，一只黑猫的雕像会复活，并直立起尾巴向后走。先由一个人带头亲吻猫的屁股，然后再由这个教派的带头人去亲吻。随后便是一场彻头彻尾的狂欢。

黑猫一旦被发现就会被围捕，并被装进麻袋或者大箩筐里面，他们每次捕捉上百只，并放在篝火上活活烧死。

至于这则消息是否属实已然不重要了，因为他们已经认为这是属实的，还派了一名审判官去叫停这种仪式活动，并且动用酷刑来获取口供。很明显，对于天主教会而言，猫是与坏人为伴的动物，因此猫肯定会被攻击，还有那些魔鬼崇拜者们也会一并受到攻击。

纯黑的猫在中世纪被认定为与魔鬼崇拜有关。图源：skepticism.org

纯黑的猫，是这场运动的焦点。其他颜色的猫都幸免于难，如果一只黑猫在身体的某个部位哪怕有一丁点儿白毛，那它也是安全的。一小块白色的毛被称为天使的标记，有趣的是，即使在今天，大多数黑猫都有这样的标记。

图中的猫在吹风笛，这是大约在1640年巴黎的一本时辰书里的一幅画。也许是邪恶的猫的哭声让这位艺术家想起了管乐的声音。图源：The Pierpont Morgan Library

对黑猫的攻击行为蔓延了整个欧洲，成千上万的猫被虔诚的基督徒处死，他们认为垂死之猫的尖叫声实际上是魔鬼的叫声。黑猫每年最糟糕的一天是6月24日，施洗者圣约翰节（the feast of St。 John），黑猫一旦被发现就会被围捕，并被装进麻袋或者大箩筐里面，他们每次捕捉上百只，并放在篝火上活活烧死。据说，女巫们在这一天可以通过变形变成黑猫来进行邪恶的行为。因此，对于信徒来说，遭受苦难和被处死的是女巫，而不是这些猫。这就是为什么旁观者——甚至是虔诚的基督徒——能够站在这残忍的现场一旁嘲笑这因剧痛而扭曲的躯体的原因，听着燃烧着的猫发出的可怕的尖叫声，并乐在其中。他们确实认为，他们正在目睹一场魔鬼被击败的场面。

罗马天主教皇英诺森八世（Pope Innocent VIII）要求，将女巫烧死时，也要将其宠物猫一同烧死。

毫无疑问，如果这些人为了这些节日而成群结队出动去围捕猫，并把它们放进麻袋里，那这些人是不会太在意抓到的猫的颜色的。因为猫在黑夜里都是灰色的，所以说在麻袋里的猫都会是黑色的。因此，在这种情形下，所有的猫都会身处险境。整个猫群都面临着威胁。

1554年，一只被装扮成祭司模样的猫正被吊起来接受基督教徒审判。图源：Mary Evans Picture Library

在一些地方，对猫的残忍成为了一种被接受的社会行为，且和宗教没有任何的关系。例如，在比利时的伊普尔（Ypres），有一个一年一次的流行习俗，即从布料厅（Cloth Hall）的钟楼顶上把活生生的猫扔下去。在这座城市繁荣的年代，只有几只猫被扔；但在糟糕的年份里，被扔的数量会增加，这大概是因为人们认为魔鬼已经在行动了，所以要更加坚定地对他的猫进行惩罚。扔猫的最早描述出现在1410年到1420年的城市编年史中，但实际的发生时间也可能甚至比这还要早。这一习俗一直持续到了1817年，也就是最后一次扔猫的时间。有位目击者说，最后那只被扔出去的活猫在坠落中幸存了下来，并且逃到了安全的地方。

自从这个习俗消失以后，直到20世纪，人们才重新拾起这个风俗，当时它变成了一场盛大的猫游行，没有任何残忍的行为。此时的猫不会被扔而是成了玩具，让站在下面的孩子们抓。在21世纪，这个名为“伊普尔猫节” （Kattenstoet）的游行仍在继续，但每三年才举行一次。

图中与邪恶的猫相伴的恶魔就是反神圣的“圣”埃尔瓦勒（“Saint” Aelwaer），这幅木刻版画来自阿姆斯特丹国家博物馆，时间大约是在1550年，作者是科内利斯·安东尼斯（Cornelis Anthonisz）。

在16世纪的荷兰，一只邪恶的猫与一个叫 “圣”埃尔瓦勒的奇怪反圣徒同时出现。这是一种讽刺的形象，意在展示与圣母玛利亚的品质完全相反的属性，她被描述为“所有苦难的邪恶守护神”。在1550年的荷兰木刻版画中，她被描绘成骑着一头驴，头上顶着喜鹊，象征着邪恶，一只在她左臂下的猪象征着贪食，一只猫高举在她的右手上，象征着邪恶的力量。这只猫被高高举起，就像一个徽章或者标志，这显然是在宣告这个人物与魔鬼是联盟的事实。

一个寡妇和她的猫以及恶魔。1621年英国北约克郡的女巫案件致使多名女巫和她们的猫被杀死。图源：Courtesy Mary Evans Picture Library

这种对猫持有消极态度的广泛传播预示着持续大约三个世纪的残酷猫科动物迫害，整个欧洲的猫都被折磨致死。其中大部分都集中在巫术上。在1580年到1630年间，猎巫的疯狂上升到了狂热的程度，这一趋势的迅速蔓延，导致了多达6万名不幸的妇女被处决。它以一种道德恐慌的形式出现，受害者被描绘成基督教会的主要敌人。他们被认为是邪恶的人，崇拜魔鬼，且参与极端恶劣的异教仪式。

事实上，大多数人只不过是些古怪的老女人，她们独自生活且唯一的伴侣就是她们的猫。迷信的村民鄙视她们且害怕被她们诅咒。从社会的角度来说，她们的死刑使当地社区摆脱了那些拒绝加入正常村庄活动的笨拙怪人。对于教会来说，他们增加了一个有价值的恐惧因素来帮助阻止人们偏离严格的宗教习俗。

到了15世纪末期，罗马天主教皇英诺森八世（Pope Innocent VIII）颁布了一项法令宣称猫是一种邪恶的生物，再次官方地仇视起了猫。他要求，女巫被烧死的时候，她的宠物猫（如果她有的话）要和她一同被烧死。更糟糕的是，一些猎巫者坚持认为，任何拥有猫的人都是女巫。就连最狂热的猫爱好者也被诬陷，这太过分了。当被问及养猫的乐趣是否会超过被活活烧死的噩梦时，回答当然只有否。因此，家猫的数量开始迅速下降。

当猫的数量以这种方式被摧毁时，鼠患变得猖獗，当如跳蚤般大量滋生的老鼠让欧洲染上了流行性传染病时，一些人认为这是猫对他们所遭受的恐怖的报复。正如一位作家所言，如果被谋杀的猫有鬼魂的话，那么在目睹人类遭受的大规模苦难时，它们会得到一种报复的满足感。