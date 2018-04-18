考古发现中世纪意大利武士骸骨：截肢后用刀做假肢

考古学家最近发现了一具中世纪意大利武士的骸骨。他的一侧手臂被截肢，并且断腕处接上了一把匕首。

男子的牙齿严重磨损，尤其是嘴右侧的牙齿。这说明他可能经常用右边的牙齿系紧固定假肢的系带。

图为这位无名武士的前臂骨头。A为整体前视图，B中箭头所指为尺骨，C中箭头所指为桡骨。这名武士去世时可能正值40多岁。他的一只手被某种钝器切除，断骨处接上了一柄刀子。

新浪科技讯 北京时间4月18日消息，据国外媒体报道，考古学家最近发现了一具中世纪意大利武士的骸骨。他的一侧手臂被截肢，并且断腕处接上了一把匕首，该骸骨主人的在世时间应为公元6至8世纪。考古学家还在旁边发现了一匹无头马、几条猎狗、以及数百具其它骨骼。

这名武士去世时可能正值40多岁。他的一只手被某种钝器切除，断骨处接上了一柄刀子。手臂骨骼末端存在生物力学压力的痕迹，说明这把刀子起到了假肢的作用。

这具骸骨位于意大利北部的一处伦巴第人墓地。罗马大学的伊莉娜·米卡雷利带领了此次研究。骸骨上有多处痕迹说明，死者生前曾以刀代手、生活了很多年。该男子的牙齿严重磨损，尤其是嘴右侧的牙齿。这说明他可能经常用右边的牙齿系紧固定假肢的系带。由于牙齿磨损严重，他的牙髓腔暴露在外，并引发了细菌感染。另外，他的肩部有一块C形骨嵴。这可能是因为在用牙齿系紧系带时，他的手臂需要长时间保持向外伸出的姿势。

从图中可见，此人肱骨（位于上臂）存在严重骨磨损，该现象常见于佩戴假肢者。此外从前臂断裂处的角度可以看出，他的右手是被一刀斜着切下的。”

他的肩部有一块C形骨嵴。

这具骨骼的右臂在手肘处弯曲，置于腹部，刀子与被截肢的手腕平齐。旁边有一枚D形的搭扣，以及一些可能为皮革的有机材料，这也许是用来固定刀子的。

“在164处被发掘的墓穴中，我们发现了一位年龄较大的男子的骸骨，他的右前臂曾接受截肢，且愈合良好。”研究人员在论文中写道。“前臂断裂处的角度显示，他的右手是被一刀斜着切下的，所有考古迹象均说明这应当为战伤。”

不过，他被截肢也可能是医疗干预或法律制裁的结果。也许是他不小心摔倒后，骨折迟迟没有愈合，“不过考虑到伦巴第人人的好战文化，他的手臂也可能是在战斗时受伤的。”研究报告指出。

伦巴第人是日耳曼民族的一支，在公元568年至774年间曾统治意大利。他们的据点位于如今的伦巴第大区，这也是他们的名称来源，虽然他们偶尔会与附近的部落开战，但总体过着一种安居乐业的田园生活。

“这名伦巴第男性在没有抗生素的年代接受了截肢，竟然奇迹般地存活了下来。”研究人员指出，“他不仅很好地适应了这一情况，还能出色地利用工具。他所在的社群想必为他提供了很多支持。他的存活说明，他受到了社群的照顾、家人的同情，以及同胞们对人类生命的尊重。”（叶子）