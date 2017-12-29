西藏首次发现鸟类足迹化石：大一新生意外发现

新浪科技讯 12月29日上午消息，2017年12月29日，中美古生物学者宣称他们在西藏首次发现了鸟类足迹化石，这意味着在白垩纪晚期，发现区的古环境与如今大相径庭，大量水鸟曾活动在淡水湖泊周遭。

化石的研究者，中国地质大学（北京）邢立达副教授，丑春永硕士生，美国科罗拉多大学足迹博物馆馆长马丁·洛克利（Martin G。 Lockley）教授等在本期出版的《地质学报》（英文版）撰文描述了这批足迹标本。

现生的滨鸟类

在距今2亿多年前的三叠纪时期，青藏高原今天所处的地区还是一片汪洋大海。喜马拉雅山脉分布着三叠纪的海相灰岩，20世纪70年代青藏高原第一次综合科学考察中，古生物学家在此发现了喜马拉雅鱼龙和珠峰中国旋齿鲨的化石。至侏罗-白垩纪时期，我国西藏东南部的部分地区逐渐脱离海洋环境，在昌都盆地形成了与当时四川盆地相似的淡水湖泊，恐龙等动物生活在湖岸边，如在芒康发现的拉乌拉芒康龙和酋龙等。但是，在随后的白垩纪中，西藏的脊椎动物化石记录几近为零，在过去几年中，古生学家陆续进入西藏考察，但所获不多。

2017年7月底，中国地质大学（北京）的大一学子陈星儒以及另外四名学生，在陈宝国教授的指导下，在西藏昌都丁青县进行社会实践。一日，队员央金卓嘎在丁青县一处山坡，意外发现了一块满是虫迹的砂岩，上面的奇怪凹坑吸引了大伙的注意，“难道是恐龙的足迹？”陈星儒告诉记者，“我听过一些恐龙的讲座，知道在中生代地层较为容易找到这些动物的足迹，遗憾的是，当地没有找到更多。”

西藏鸟足迹化石

回校后，陈星儒和徐焓天找到了该校研究恐龙足迹的邢立达副教授请求鉴定。“这不是动物的足迹呢”，邢立达很快就否定了，“应该是一些沉积的构造”。正当学生们失望之余，邢立达眼前一亮，就在“足迹”的旁边，有两个非常不起眼的三趾型印迹。“那是典型的鸟类足迹，只是大家都被旁边很深的大‘足迹’吸引，没有留意到而已。”他回忆道。

经过细致的研究，这些鸟类足迹可以归属到韩国鸟足迹（Koreanaornis）。韩国鸟足迹最初发现于韩国咸安郡，是一类非常典型的中生代鸟类足迹，化石表面还有很多无脊椎动物的潜穴，很可能是蠕虫等动物留下的。韩国鸟足迹属于鸻鹬类足迹，鸻鹬类在英文中被称为Shorebirds，直译为滨鸟类，这些鸟类中最大的不过体长70厘米，体重400余克，因此也称之为小型涉禽。它们的共同特征是，大部分时间栖息于各种湿地，典型栖息地包括滩涂、盐场、淡水湖、咸水湖、湿润的田地和草地的浅滩部分，主要以软体动物和节肢动物为食，一般跗跖部和喙较细长，便于其在湿地活动和觅食，绝大多数种类有迁徙习性。

学生们在西藏考察

这些有大一学子发现的韩国鸟足迹，是昌都地区，乃至西藏在白垩纪存在过古鸟类的首个确凿证据，这在古生物地理分布，古环境复原等方面都有着重要的意义！论文作者之一，权威恐龙足迹学者洛克利教授告诉记者。