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会“自爆”的蚂蚁：用有毒液体与敌人同归于尽

会“自爆”的蚂蚁：用有毒液体与敌人同归于尽
2018年04月24日 08:50 新浪科技
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“爆炸蚂蚁”在遇到外界威胁时，会故意使自己的体壁爆裂，将有毒液体喷洒在对方身上。“爆炸蚂蚁”在遇到外界威胁时，会故意使自己的体壁爆裂，将有毒液体喷洒在对方身上。
一只 Colobopsis explodens 工蚁腹部翘起，摆出防御姿态。一只 Colobopsis explodens 工蚁腹部翘起，摆出防御姿态。
Colobopsis explodens 兵蚁具有完全不同防御策略，它们的头部膨大，顶部呈扁平圆形，像盾牌一样，能用来临时堵住蚁巢入口。　　Colobopsis explodens 兵蚁具有完全不同防御策略，它们的头部膨大，顶部呈扁平圆形，像盾牌一样，能用来临时堵住蚁巢入口。

　　新浪科技讯 北京时间4月24日消息，据国外媒体报道，在东南亚热带雨林的树顶上，生活着一类有着激烈防御手段的蚂蚁。它们会通过“自爆”的方式杀死对手，在与之同归于尽的同时，也保护了自己的同伴。

　　这些蚂蚁常被称为“爆炸蚂蚁”，其工蚁在遇到外界威胁时，会故意使自己的体壁爆裂，将有毒液体喷洒在对方身上。在以往的研究中，“爆炸蚂蚁”通常被认为是一个物种，学名为Colobopsis cylindrical，但科学家近期发现，至少存在15种这样会自我牺牲的蚂蚁，包括一个分布于婆罗洲的新物种。

　　化学武器在动物界中并不罕见。很多动物会将有毒物质储存在体内，用于制服猎物或嚇退敌手。蛇类、蜘蛛、昆虫、鱼类、头足类、两栖动物和爬行动物等类群的成员，甚至少数哺乳动物，都能通过叮、咬、刺等方式将毒素送入其他动物体内。而另一些动物，比如臭鼬、喷射毒液的蝎子，以及放屁虫等，则是选择喷洒化学物质的方式。实际上，放屁虫甚至能在被捕食者吞下之后还能释放出加热的有毒喷雾，对捕食者的消化系统造成杀伤（有时还能惊险逃脱）。

　　然而，通过“自爆”方式进行防御则很不寻常。这一过程被称为“autothysis”，由两个分别表示“自我”和“牺牲”的希腊语词汇组成。据科学家的报道，目前只在蚂蚁和白蚁中发现过这种现象。

　　在婆罗洲发现的新蚂蚁物种学名为Colobopsis explodens ，其工蚁自爆时能产生亮黄色的有毒黏液。它们能形成由数千只蚂蚁组成的蚁群，生活在热带雨林中枝叶茂密的冠层。研究报告称，它们所处的树木高度可达60米，冠层覆盖范围能达到2500平方米。

　　研究人员决定将Colobopsis explodens 作为模式物种，即可以用它们来揭示某个更大的动物类群——在这里指的便是自爆蚂蚁——的特征。研究人员还指出，Colobopsis explodens 在危险（包括闯入的人类科学家）出现时“特别倾向于自我牺牲”。

　　为了实现自爆，这些红褐色的小工蚁（都是不育的雌性）需要先收缩腹部，直到体内累积足够的压力撕裂体壁，喷洒出一种由颚部腺体分泌出来的黄色黏液。研究报告称，这种黏液“有一种类似香料的独特气味”。

　　Colobopsis explodens 的奇特适应手段并不只有“自杀式爆炸”。兵蚁（同样是不育的雌性）具有膨大的头部，顶部呈扁平圆形，像盾牌一样。研究者写道，这种古怪的头部能作为完美的“插栓”，用来临时堵住蚁巢入口。该研究的结果在线发表于近期的国际动物分类学杂志《ZooKeys》上。（任天）

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