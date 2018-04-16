中国首批试管狗诞生 有望拯救濒危犬科动物（图）

一个爸两个妈：中国首批试管狗诞生，有望拯救濒危犬科动物

陆成宽/科技日报

我们是一同出生的“六胞胎”，与其它有着一父一母的‘汪星人”不同。

我们有一个爸爸，两个妈妈。一个是亲妈，一个是“生身之母”，这两个妈妈可不是同一只“汪”。

为什么会这样呢？因为我们是“试管汪”。

4月16日，记者从希诺谷生物科技有限公司获悉，中国首批体外受精犬（俗称试管狗）在北京诞生，此次共诞下2只公犬，4只母犬，采样送公安部南昌警犬基地检测，结果证实6只幼犬与受体母犬无血缘关系。

“这是我国首批体外受精犬，标志着我国犬科动物辅助生殖技术的一大进步。”希诺谷副总经理赵建平接受科技日报记者独家采访时表示。

姗姗来迟：独特生殖系统难破解

试管狗的培育，与试管婴儿的技术路线类似。“首先我们会把成熟的卵母细胞从母犬A体内提取出来，再采集公犬的精子，处理以后会将精子与提取的卵母细胞放在一起共同培养，在这个过程中卵母细胞会受精变成受精胚胎，此时就有了发育能力，然后我们再把将这个受精胚胎移植到母犬B体内，最终培育出体外受精犬。”希诺谷克隆事业部经理冯冲博士说。

有人不禁要问，在试管婴儿技术已经发展成熟的当下，试管狗的培育为啥这么难？“犬与其他哺乳动物不同，由于其特殊的生殖生理学特点，其排出的卵是不成熟的，需要在输卵管待几天才能成熟，因此，很难获得体内成熟的卵母细胞。”冯冲说道。

虽然之前研究曾使用了体外培养的成熟卵母细胞，但体外培养成熟效率较低、卵母细胞发育能力较差；犬的发情鉴定技术尚不成熟，提取出的卵母细胞可能是未成熟的，这样就无法受精，提取出的卵母细胞也可能老化，受精以后胚胎发育也不好；同时，异体胚胎移植也很困难，卵子细胞来源于母犬A，但要移入母犬B体内，这就需要母犬A与母犬B的发情阶段同步，如果不同步，它们的内分泌水平、子宫状态等方面的条件无法使胚胎完成整个发育过程。“这些都极大地限制了犬体外受精技术的发展。”冯冲说道。

应用前景：有望拯救濒危犬科动物

据2002年世界自然保护联盟的公布数据显示，犬科动物有36种，正式列为濒危物种的有9种。辅助生殖技术对于犬的繁育至关重要。希诺谷团队继2016年世界首例基因编辑疾病模型犬“苹果”、2017年世界首例基因编辑克隆犬暨我国首例自主研发的体细胞克隆犬“龙龙”之后，现在又获得我国首批试管狗，在犬科领域的研究方面取得重要进展。

冯冲介绍，自2016年3月始，公司研发团队相继攻克了犬体细胞系建立、卵母细胞供体犬的发情鉴定、成熟卵母细胞的获取、体细胞核移植、胚胎融合激活及胚胎移植等技术难题，建立了具有自主知识产权的犬体细胞克隆技术平台和犬基因编辑技术平台。

赵建平表示，犬体外受精技术是对犬基因编辑技术、犬体细胞克隆技术的有益补充，这项成果在拯救濒危犬科动物、优良犬种繁育、犬遗传疾病的治疗乃至人类疾病的研究方面，都有重要的实用价值。

（原标题：一个爸，两个妈！ 中国首批“试管狗”在北京诞生）