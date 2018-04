研究认定长江江豚为独立物种：与海江豚出现生殖隔离

原标题:最新研究认定长江江豚为独立物种:与海江豚之间出现生殖隔离

最新研究显示,长江江豚其实是独立于海江豚的物种。

在此之前,长江江豚曾与东亚江豚(海江豚的一种)共同被认为是窄脊江豚的两个亚种,两者形态十分相似、难以区分。而此研究成果,令鲸豚类物种由原来的89种增加为90种,这对于长江中唯一的鲸类动物长江江豚来说意义非凡。

11日晚,该项目负责人、南京师范大学生命科学学院教授杨光向澎湃新闻(www.thepaper.cn)称,通过大样本全基因组测序,来自南师大、美国加州大学伯克利分校、华大基因的科研人员将长江和中国沿海不同水域的49只江豚的基因组数据进行比较分析,发现长江江豚与海洋江豚之间存在着显著而稳定的遗传分化,已形成独立的进化支系。

发表在学术期刊《自然通讯》上的最新研究成果 《自然通讯》论文原文截图

该科研成果于4月10日发表于学术期刊”Nature Communication”(《自然通讯》)上,论文题目为“Population genomics of finless porpoises reveal an incipient cetacean species adapted to freshwater”(《针对江豚的群体基因组学揭示了一种适应淡水的鲸类物种》)。

据杨光介绍,研究发现一些与水盐代谢和渗透调节相关的基因在长江江豚中出现了显著的正选择,提示它们为了适应与海洋高盐环境完全不同的淡水低渗环境,已经出现了适应性进化,从而更好地在淡水环境下维持体内的水盐平衡。而这种显著的遗传分化与适应性进化,提示它们之间缺乏基因交流而出现了生殖隔离。

长江江豚曾与东亚江豚都被看作窄脊江豚的亚种 南京长江江豚保护微信公众号 图

公开资料显示,长江江豚(学名:Neophocaena asiaeorientalis)属于鲸目、鼠海豚科、江豚属之下的窄脊江豚,是长江中唯一的鲸类动物。由于多年来数量下降迅速,被农业部要求按照国家一级野生保护动物加强保护(目前仍为国家二级保护动物),在世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录中被列为极危(CR)。

中国江豚的分布 南京长江江豚保护微信公众号 图

长江和海洋江豚曾被认为是同一个物种下的三个亚种,后又被认定为两个物种——窄脊江豚(又分为长江江豚、东亚江豚两个亚种)和印太江豚。其中,印太江豚以台湾海峡为界,在海峡以南的南海、东南亚、印度洋海域生存,而窄脊江豚则在海峡以北的东海、黄海、渤海及朝鲜半岛和日本海域、长江流域活动。

印太和窄脊江豚在形态上区分的显著特点是其脊背的宽窄和上面疣粒数量多少,而窄脊江豚中的长江江豚和东亚江豚用肉眼尤其难以辨别。

11日晚,长期关注江豚的中科院水生所研究员王克雄告诉澎湃新闻,他认为杨光等人的此次研究很有意义,是很重要的工作,“江、海亚种间长期地理隔离,缺少基因交流,那么形成各自独立的种便是必然的。研究成果凸显了长江江豚保护不可替代的价值和升级的急迫性”。