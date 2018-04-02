新浪科技> 科学探索> 动物植物 > 正文

从水獭到蓝鲸：海洋哺乳动物的体型有何奥秘？

从水獭到蓝鲸：海洋哺乳动物的体型有何奥秘？
2018年04月02日 10:42 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
绝大多数海洋哺乳动物的重量都处于略高于500千克的水平——与海豹差不多。绝大多数海洋哺乳动物的重量都处于略高于500千克的水平——与海豹差不多。
以磷虾为主食使须鲸成为了海洋中体型最大的一类动物。以磷虾为主食使须鲸成为了海洋中体型最大的一类动物。
在水陆环境中都很活跃的生活方式或许也造就水獭适中的体型。在水陆环境中都很活跃的生活方式或许也造就水獭适中的体型。

　　新浪科技讯 北京时间4月2日消息，据国外媒体报道，以往的观点认为，鲸类之所以能长那么大，是因为它们可以长那么大。水能够提供浮力，而大海又极其广阔，似乎是无拘无束的环境造就了海洋哺乳动物庞大的体型。

　　然而，一项新研究显示，水生哺乳动物受到的约束可能更多，而不是更少。为了弄清楚这一问题，研究人员分析了3859只活体哺乳动物和2999个化石物种，揭示出哺乳动物世系演化中体型如何变化，他们的结果发表在近期的《美国国家科学院院刊》（PNAS）上。

　　尽管存在一些例外（某些巨大的鲸类和水獭），但绝大多数海洋哺乳动物的重量都处于略高于500千克的水平。相比之下，与它们对应的陆地哺乳动物在体型上的差别要大得多。犬类、长颈鹿和大象分别与海豹、鲸类和海牛属于类似的演化群体，但水生种类的体重差异明显更小。研究人员认为，这表明使哺乳动物体型变得更大的原因不仅仅是水。他们被这个特定的重量吸引住了。

　　研究数据揭示了这种奇特的体型分布背后的原因：海水会夺走热量。

　　海水可以轻而易举地夺走哺乳动物体内的热量。我们可以用“高比热”来描述这一现象。物质的比热是指将1千克物质的温度提高1开尔文度所需的热量。想象一下，将水或橄榄油倒在平底锅上加热，橄榄油会很快升温，而水需要等一会才能达到同样的温度。橄榄油的比热为1.97，而水的比热是4.19，因此加热水所需的能量几乎是加热橄榄油的两倍。

　　这意味着，海水能吸收水面上生物体的大量热量，而水温却几乎不会有任何变化。如果你周围的水升温很快，那你应该是身处温水层中，热量散失的速度不会很快。如果不是这样的话，你的身体就会不断降温。

　　因此，为了不使自己全身的热量都流失到周围水体中，哺乳动物必须有相当大的体型。许多水生哺乳动物都演化出了厚厚的脂肪层，以避免热量流失，但该研究指出，体型增大也可以达到同样的效果。据估计，适宜在水中生存的最小体型大约比陆地上的最小值大三个数量级。

　　500千克的体重已经足以保持温暖，但还不够大，你必须消耗大量食物来促进新陈代谢，从而维持体温。许多鲸类的食物与海豚或海豹类似，即它们主要以大型鱼类和其他海洋生物为食。它们必须花费大量的精力寻找食物，并且还可能得不到很多食物。因此，非常庞大的体型在海洋中是有风险的。抹香鲸似乎就是在没有发展出新的捕食方式的情况下，所能长到的最大体型。

　　相比之下，须鲸就做出了改变。随着捕食工具从牙齿演化成鲸须，它们的体型也开始变得无比庞大。鲸须就像一台过滤器，使它们能从海水中取食大量的磷虾和小型鱼类。这是一种更加高效的进食方式，因为捕猎过程就是嘴巴一张一合的事情，它们因此也能长得比齿鲸近亲大得多。

　　水獭似乎更像是一个谜。它们的重量最多也就45千克，虽然比陆地上对应的动物（如鼩鼱）大了不少，但完全无法与海豹相提并论。研究人员尚不确定为什么如此，他们推测可能是因为水獭并非完全营水生生活。水獭通常生活在河岸和海岸线附近，有相当部分时间生活在陆地上，尽管它们同时也是优秀的游泳者，并且经常在海洋里活动。在水陆环境中都很活跃的生活方式，或许也造就了它们适中的体型。

　　此前主流的观点认为，进入海洋的动物不会再受到重力和空间局限的困扰。如果它们的体型是由整体的刺激造成的，那我们应该会在水中和陆地上见到同样的体重变化。然而，现实并非如此。我们看到的是一种趋势的回归，而非连续的增加，这表明至少在某种程度上，旧理论中提到的浮力和生境是相对影响较小的因素。

　　所有这些看起来似乎有点不相关，甚至是显而易见的，但我们不要忘记，有时候科学的目的就是解释看起来不相关或显而易见的东西。我们只能通过检查和分析来发现背后的奥秘，否则就只是依赖我们的直觉。类似这样的研究可以帮助我们更好地理解生命的运作方式。这些知识或许某一天会被用于设计仿生飞船或潜水装备。即使没有这些应用，单纯研究这些知识也是挺不错的。（任天）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有