同体积的猫和狗打架谁会赢？大千世界无奇不有

深夜，安静的小巷子里传来一阵猫的沉吟和狗的低吠，一只猫和一只狗相遇在狭长的巷子路，月光下他们的身影像是马上要开始决斗的两位战士，从猫寒气逼人的眼神中可以看出他对这场战斗的必胜决心，狗也毫不示弱的哈着粗气，露出令人生畏的尖牙，战斗一触即发。猫的眼神实在可怕，向着狗的方向步步紧逼，狗忍无可忍，张开大嘴，一个猛扑，猫敏捷的转身，锋利的爪子在狗的身上留下深深的抓痕，这下可把狗逼急了，他积蓄力量，准备开始一场生死决斗。所有这些都转向一个问题，你觉得最后谁会获得胜利？

剑齿虎（已灭绝）

大自然千百年来的弱肉强食使得动物们进化出了他们各自得以生存的战斗武器。猫科动物是掠食性哺乳动物中的大师，它们的动作无声、迅疾、致命，他们的牙齿可以刺穿肌肉甚至骨头，只是后来随着生存环境的变化，生活在城市中的猫的牙齿已经不再需要这个功能，牙齿变得钝了许多，唯一还能用得上的就是爪子。而狗本身与狼属同一种族，狼的下颚又瘦又长，咬合速度惊人，下颌与坚固的犬牙配合在一起，可死死咬住敌人的大腿，当然和猫的命运一样，温室中成长的城市狗攻击力明显下降很多。

鬣狗（《世界自然保护联盟》 2012年濒危物种红色名录）

对于家养的宠物来说，常年生活在温室里，已经不再需要武器，但是对于那些在野外生存的动物来说，武器是多么的重要，不管是伪装还是护甲；尖牙还是利齿；钩钳还是巨鳄，都是他们在大自然中生存下去的独门绝技。有这样一本书，就是专门讲动物武器的进化史，那就是进化生物学家道格拉斯·埃姆伦写的《动物武器》。

埃姆伦是一个对终极武器近乎疯狂的家伙，大学那会儿，为了研究麋鹿的战斗武器，他和大学好友一起去往落基山国家公园露营，还专门选择了偏僻的地方。大约是凌晨两点，他俩迷迷糊糊地被惊醒了。他们刚开始以为是枪响，后来反应过来不是枪击，于是冲出了帐篷。果不其然，就在离他们不到六七米远的地方，两只公麋鹿正处于心无旁骛的鏖战之中，看上去黑压压、影影绰绰的一团，空气中充满了雄性的、狂怒的气息，仿佛下一刻就要爆炸一般。 这两只公麋鹿对旁边的帐篷和里面的人类视若无物，他们只能战战兢兢地赤脚站在刚结霜的地上，甚至不敢正眼观看这场争斗。

麋鹿（《世界自然保护联盟》 2012年濒危物种红色名录——野外绝灭）

像这样惊心动魄的经历，可以说随时都在埃姆伦身上发生，在厄瓜多尔钓食人鱼；在坦桑尼亚高温环境下铲粪堆研究屎壳郎差点被熏晕；去哥斯达黎加的原始海岸研究招潮蟹差点被淹死；只身探险玛雅古城紧靠一张手绘地图；在蒙大拿州遛狗时遭遇美洲狮，事后还能淡定的去查看相机。

在整合这些动物的故事时，作者发现还有一个物种需要关注：人类。他越是努力地去寻找多姿多彩的动物武器背后的共同特征，就越是发现人类的武器其实也有异曲同工之妙。最终，他将此书衍生到了各个领域内的终极武器。通过在浩瀚的军事历史卷宗中跋涉，作者一点点挖掘出了人类那些最值得称道的武器是如何随着环境和条件而不断升级、进化的。

果不其然，大千世界无奇不有，却也天下同宗。所有的故事都环环相扣、相灭相生。

选自《动物武器》