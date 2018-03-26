长江安庆段发现一死亡江豚 专家呼吁保护刻不容缓

中新网安庆3月26日电 （韩傲 张俊）记者26日从安徽省安庆市渔政部门获悉，本月21日下午，长江安庆段官洲水域发现一头死亡江豚，该江豚身体已出现腐烂现象，具体死因有待专家做进一步调查。

当日下午，长航公安局安庆分局安庆派出所民警在长江安庆段官洲水域巡逻检查时，发现一头死亡江豚。经现场查看，这头死亡江豚身长1米左右，体重20多公斤，身体已出现腐烂现象。目前，死亡江豚尸体已被安庆市渔政部门运回保存。

江豚是国家珍稀保护动物，列入世界自然保护联盟2012年濒危物种红色名录，被誉为“水中大熊猫”。2006年的首次科考，长江江豚种群数约1800头，6年后的2012年，这一数字变成1045头。根据江豚拯救联盟统计发现，仅去年就发现了20多头江豚死亡。

“江豚数量的减少，代表着长江生态系统整体的退化。”致力于江豚保护和研究的于道平教授说。关于江豚的死因，专家认为，航运、采砂、非法捕捞、水污染等都可能导致江豚死亡。拯救江豚刻不容缓，当务之急要加强长江环境综合治理，防止江豚生存环境进一步恶化，从根本上修复和改善长江的生态环境。（完）