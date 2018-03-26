新浪科技> 科学探索> 动物植物 > 正文

长江安庆段发现一死亡江豚 专家呼吁保护刻不容缓

长江安庆段发现一死亡江豚 专家呼吁保护刻不容缓
2018年03月26日 14:23 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　中新网安庆3月26日电 （韩傲 张俊）记者26日从安徽省安庆市渔政部门获悉，本月21日下午，长江安庆段官洲水域发现一头死亡江豚，该江豚身体已出现腐烂现象，具体死因有待专家做进一步调查。

　　当日下午，长航公安局安庆分局安庆派出所民警在长江安庆段官洲水域巡逻检查时，发现一头死亡江豚。经现场查看，这头死亡江豚身长1米左右，体重20多公斤，身体已出现腐烂现象。目前，死亡江豚尸体已被安庆市渔政部门运回保存。

　　江豚是国家珍稀保护动物，列入世界自然保护联盟2012年濒危物种红色名录，被誉为“水中大熊猫”。2006年的首次科考，长江江豚种群数约1800头，6年后的2012年，这一数字变成1045头。根据江豚拯救联盟统计发现，仅去年就发现了20多头江豚死亡。

　　“江豚数量的减少，代表着长江生态系统整体的退化。”致力于江豚保护和研究的于道平教授说。关于江豚的死因，专家认为，航运、采砂、非法捕捞、水污染等都可能导致江豚死亡。拯救江豚刻不容缓，当务之急要加强长江环境综合治理，防止江豚生存环境进一步恶化，从根本上修复和改善长江的生态环境。（完）

江豚安庆长江
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有