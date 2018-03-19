中国蚊子和非洲蚊子谁更“毒”一些？携未知新病毒

来源：中国科学院武汉植物园/中国科学院中-非联合研究中心

地球上的蚊虫约有3000种以上，世界各地均有分布。

蚊虫为完全变态型昆虫，分为卵、幼虫、蛹和成虫四个时期，前三个时期必须生活在水中。从卵到成蚊约经过10-12天，成蚊通过叮咬可将其携带的病原（病毒、寄生虫）传播给人类引起多种疾病。

蚊虫可以传播近百种已知的可引起人、畜疾病的病毒，有些是非常危险的病毒，如裂谷热病毒、流行性脑炎病毒、黄热病毒等。

能传播疾病的蚊虫主要为以下三大类：按蚊（Anopheles），伊蚊（Aedes），和库蚊（Culex）。

图1 三类可传播疾病的蚊虫外形特征。从左至右：库蚊（身体多棕褐色，翅膀无斑点）、伊蚊（身体黑色有白斑，翅膀无斑点）、按蚊（身体灰褐色，翅膀多有黑白斑），http://blog.healthgenie.in/

按蚊，身体多为灰褐色，翅膀多有黑白斑点，经常在黎明晨曦期间攻击人类，主要传播的病毒有流行性乙型脑炎病毒、奥-奈氏病毒。

伊蚊，又称花脚蚊，身体多为黑色有白斑，翅膀均无斑点，多在白天活动，攻击性非常强，主要传播登革病毒、黄热病毒、基孔肯雅病毒、寨卡病毒。

库蚊，又称家蚊，身体多为棕黄色，翅膀多数无斑点，喜好在黄昏后叮咬人畜，主要传播的病毒有西尼罗病毒、流行性乙型脑炎病毒和圣路易斯脑炎病毒。

蚊虫携带的这么多病毒，在地域上是否有差异呢？比如说我国的蚊子携带的病毒，跟非洲蚊子携带的病毒，有什么区别吗？日前，中国科学院武汉病毒研究所虫媒病毒与媒介控制学科组研究团队，就对我国和肯尼亚的蚊虫进行了比较和分析。

科研人员对采自中国和肯尼亚的蚊虫标本进行了高通量测序。他们对两地蚊虫携带的病毒谱进行比较分析，研究结果表明，蚊虫中病毒的分布存在地区特异性：比如肯尼亚标本里发现了登革病毒（属于黄病毒科Flaviviridae），而我国湖北和云南的标本里未见；同时，我国湖北和云南的样本中发现了大量的版纳病毒序列（属于呼肠孤病毒科Reoviridae），而肯尼亚样本中却没有该病毒的信息。

此外，科研人员还在肯尼亚和我国的蚊虫标本中均发现了大量的未知新病毒（unclassified viruses），有待进一步的研究。

图2 中国云南、湖北和肯尼亚 Kwale 地区蚊虫中携带的病毒谱的比较分析 http://www.mdpi.com/1999-4915/10/1/30

相关研究成果以 Metagenomic?Virome?Analysis ofCulex Mosquitoes from?Kenya?and China 为题发表在 Viruses（《病毒》）上。该项研究工作获得了中国科学院-中非联合研究中心、国家自然科学基金和科技部基础专项等的资助。

近年来随着全球化的发展，气候变化等，蚊子活动范围的扩张，以及病毒变异的加速，蚊媒病毒性疾病爆发越来越频繁，对人口健康、经济发展和社会稳定造成了巨大的影响。

2015年，巴西爆发可寨卡疫情，并在南美和中美快速传播，进一步扩散到全球80多个国家和地区，2016年2月世界卫生组织（WHO）宣布寨卡病毒为全球紧急公共卫生事件。因此，需要科学家对蚊媒病毒的分布、传播、流行趋势，致病机理，疫苗药物等进行研究，从而帮助我们了解此类病毒的进化、在自然界中的作用等科学意义，以及对它们引起的疾病进行预防控制。

在日常生活中可以采取以下措施避免蚊虫叮咬而感染蚊媒病毒：使用经国家有关部门批准使用的杀蚊剂、驱蚊剂等；在蚊虫活动密集的地区穿着浅色、长袖衣服和长裤；及时清理房屋周边积水和蚊虫孳生场所，美化环境，安装纱门纱窗并使用蚊帐预防蚊虫的侵入。