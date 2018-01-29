科学家首次证明蚊子具备学习和记忆能力

据外媒Futurism报道称，最新发表在《当代生物学》（Current Biology）杂志上的一项研究宣称，科学家们第一次证明了蚊子能够同时学习和记忆，或因此生产一种化合物，来触发蚊子这种避免叮人的记忆，起到良好的驱蚊效果。

微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）博客上曾发布的图表明确指出，蚊子每年造成的人类死亡比地球上任何其他动物都多。这种致命的昆虫因在全球传播疾病而臭名昭著，这也促使人们发起所谓的“蚊子大战”。最近的一项实验可能成为这场战争的转折点，因为它让我们拥有了一种令人惊讶的潜在革命性武器，即训练蚊子学习和记忆的能力。

最新发表在《当代生物学》（Current Biology）杂志上的一项研究宣称，当你对即将咬你的蚊子挥出巴掌时，它会学会将你的个人气味与危及生命的经历联系起来，并在未来会避开你。这是科学家们第一次证明蚊子能够同时学习和记忆。

正如美国华盛顿大学神经生态学家杰夫·里弗尔在接受《国家地理》杂志采访时所描述的那样：“它们本质上是巴甫洛夫蚊子。”这是一项著名的实验，即狗被训练按照条件反射分泌唾液，这与训练蚊子避开某些人的方法相类似。

蚊子不会随便叮人，它们被更有吸引力的特定气味所吸引。一般来说，人类的气味对蚊子特别有吸引力。但是，当人拍打蚊子时，通常会在皮肤上产生微小的震动，从而打断昆虫叮咬的企图。

在这项研究中，研究人员在20分钟的实验中重现了这些振动，发现当蚊子的叮咬被这些振动所干扰时，它们就会避开这种气味长达24小时。这种行为效果甚至可以与含有DEET的驱虫剂相媲美。

虽然这项研究和对抗蚊子传播疾病的改进方法相比仍有很大差距，但加州大学戴维斯分校研究人类与蚊子互动的沃尔特·利尔（Walter Leal）却对此持乐观态度，他对《国家地理》杂志表示，“现在我们知道有些化合物会触发蚊子这种避免叮人的记忆，我们可能会使用一种配方，它不仅包括主动驱避剂（比如避蚊胺），而且还包括一些会引发它们避免记忆的化合物。”