成都大熊猫基地回应大熊猫眼部脱毛：与螨虫无关

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（原标题：成都大熊猫基地回应8只大熊猫眼部脱毛：与螨虫无关，原因尚未查明）

央视新闻客户端消息，对于在前不久，成都大熊猫繁育研究基地的“奇一”、“勇勇”等多只大熊猫，出现的眼部局部脱毛情况，此前曾有报道称，是因为感染了螨虫。那么，真实的情况究竟如何？昨天（25日），成都大熊猫繁育研究基地召开新闻发布会，做出回应。

无证据表明脱毛由螨虫导致

在新闻发布会上，成都大熊猫繁育研究基地表示，目前基地共有8只大熊猫出现了眼部局部脱毛的情况。经过检查，目前没有证据表明脱毛是由于感染螨虫导致的。

成都大熊猫繁育研究基地专家 王成东：我们多次反复通过刮取大熊猫眼部周围皮屑，来进行显微镜诊断蠕形螨感染情况，一致确认为阴性。为了更把握确认，我们邀请了四川农业大学两位教授，现场再做验证，结果还是阴性。到今天为止我们确实还没有找到螨虫感染的证据。

眼部局部脱毛 原因尚未查明

成都大熊猫繁育研究基地介绍，截至目前，这8只大熊猫除了眼部局部脱毛以外，精神、食欲均正常，也并未影响生长发育。专家表示，由于种群的特殊性，对大熊猫疾病的确诊往往需要花费较长时间。目前，导致大熊猫眼部局部脱毛的原因尚未查明，基地兽医会同相关专家仍在从各方面查找原因，一旦找到病因，将采取有效措施来进行治疗。

专家说，近期出现眼圈脱毛情况的8只大熊猫除了眼部局部脱毛以外，精神、食欲均正常，记者为此专门探访了成都大熊猫繁育研究基地。

昨天（25日），在成都大熊猫繁育研究基地的幼年大熊猫别墅，奇一和其它的小伙伴们一起玩耍，整个过程小家伙表现活跃，没有出现什么异常。随后，记者近距离观察了它眼圈部分。

工作人员介绍，“奇一”此前眼部局部脱毛的情况较为明显，近期有所好转。工作人员剃掉了“奇一”眼部的一部分毛发进行取样检验。

成都大熊猫繁育研究基地工作人员 袁博：它（奇一）现在的身体情况是非常健康的，我们不认为它和其他的小伙伴有什么不一样，我们能看到它和小伙伴们高兴的生活在一起，我们也没有做隔离或者是预防性传染的措施，而且我们饲养员每天也会对它的行为等各个方面进行观察 。