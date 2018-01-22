龙虾会感到痛吗？瑞士宣布禁止餐厅活煮龙虾

一座纪念美洲螯龙虾的雕像

用来捕捉螃蟹和龙虾的笼子

新浪科技讯 北京时间1月22日消息 据国外媒体报道，如果你喜欢吃龙虾，但从未自己煮过龙虾，以下就是一句简短的建议：千万别煮。在你用双手把一只龙虾放入沸水中时，很容易就把它们想象成长着大螯的爬虫，在烹煮时不会有任何感觉。请注意，这很可能不是真的。科学家还没有对龙虾能否感到痛苦有确定的答案。但是，如果你听到了它们在铁锅里挣扎时发出的声音，或许在吃龙虾时就没那么心安理得了。（需要说明的是，本文所提到的龙虾指的是美洲螯龙虾，即俗称的波士顿龙虾或缅因龙虾，它们虽然也被称为龙虾，但并不属于龙虾属）

不过，并不是说你不应该吃龙虾。这其实不是为了反对消费美味可口的甲壳动物。不久前，瑞士宣布禁止餐厅活煮龙虾，理由是直接水煮会让它们承受巨大痛苦。接下来，我们就来分析一下有没有哪些证据支持这种观点。

从2018年3月开始，水煮活龙虾将在瑞士被视为残酷的行为。瑞士人需要在煮龙虾之前击晕或杀死龙虾。我们不清楚瑞士政府如何看待龙虾应不应该被吃的问题，但他们已经确信，有足够的证据表明龙虾在被活煮时会感受到极端的痛苦，因此如果我们还有良知的话，就不应该活煮它们。

疼痛现象的问题在于，它属于现象学的范畴，即某种东西只有在有所体验的时候才能认为是真实的。如果你认为自己很疼，那你就是很疼。没有人能对你说你不疼，因为他们不可能知道你疼还是不疼。疼痛不是“或多或少的真实”，因为其他人或其他生物在同样环境下可能不会感到疼痛，他们也不会感觉到你的疼痛。

这一事实令科学家感到困惑。他们永远无法证明龙虾能感到疼痛，因为我们不知道龙虾的感觉是什么样的。许多哺乳动物和其他脊椎动物都能表现出足够类似人类的行为，并且具有足够接近我们的神经系统，使我们能确定地认为它们能感到疼痛。一只受伤的狗会哀嚎，会舔伤口，并避开造成它受伤的原因。果蝇就不会做出同样的举动，它会尝试避开特定的刺激，比如针尖或高温，但它不会照顾自己的伤口。它没有任何迹象——我们能认可的——表明自己十分痛苦。

对爱吃龙虾的人来说，有点不大走运的是，甲壳动物确实能表现出痛感的迹象。螯肢断掉的螃蟹似乎会照顾残肢，并且在被电击时有受到压力的表现；而龙虾如果触角上被涂抹了弱酸溶液（比如柠檬汁），也会用螯肢抚摸被涂抹的部位，似乎是在缓解伤痛。另外，我们还知道，螃蟹和龙虾都很害怕热水。

然而，我们不能只看行为学证据。人类习惯于将自己的感情投射到动物身上，特别是在我们因为做了对它们不好的事情而感到抱歉的时候。在一个关于狗的著名实验中，研究者发现，狗在做了错事时会做出类似人类内疚的表情，因为狗主人会在同样的场景中投射他们的感情。如果主人看起来不高兴，那即使没做错什么，狗也会做出这样的表情，以表达对主人的顺从。那么，我们也会对龙虾这么做吗？

毕竟，龙虾的大脑结构并不比昆虫复杂多少。它们只有10万个神经元，并且没有真正集中的大脑。它们具有一系列神经节（有点像一个由少得多的神经元组成的更小、组织更松散的大脑）贯穿全身。就心智能力层面，可以说龙虾和螃蟹就像大只一点的昆虫。

与甲壳动物一样，苍蝇也会躲避有害的刺激，但这只是因为它们的本能。它们躲避高温物体就像毛毛虫结蛹一样，甚至更复杂的行为背后也可能完全没有思考。正如一位胡蜂专家所说，虽然蝗虫具有许多有助于生存的反射，但即使在螳螂吃它的时候，它都还会去吃你喂给它的东西。当一只动物在自己内脏被拖出来的时候还能吃东西，我们很难会认为它能感到疼痛。

龙虾对热水的一些反应也是类似的反射。比如，拍打尾部其实是对突然刺激的反应，即使看起来像是在尝试逃跑。一些研究者认为，龙虾躲避高温的举动可能只是一种生存机制，是为了确保自己在足够低温的水中存活下来。不过我们也知道，甲壳动物要远比蝗虫复杂得多。一方面，它们似乎会照料受伤部位，而且缺少集中的大脑也不一定意味着不能感觉疼痛。章鱼的触腕上具有许多“小脑”，但研究者发现，它们其实相当聪明，而且肯定能感到疼痛。

换句话说，疼痛感太复杂了。没错，我们可以说龙虾具有能感知到高温或尖锐物体的神经元，但这并不意味着它们真的能“感觉”到这些刺激。同样的，我们不能只因为它们没有集中的大脑，就说它们不具备感觉疼痛的能力。不凑巧的是，我们也无法与龙虾对话，问它有什么感觉。

缺少集中大脑的甲壳动物很可能不会一直感到疼痛，但基本可以肯定的是，在你杀死它们的时候，它们不会完全没有痛感。对于更加复杂的动物，比如脊椎动物，最人道的处死方式是切断脊椎。这基本上是立刻死亡。有时候，人们会使用脑脊髓穿刺术等方法，让实验室里的动物——如小鼠或青蛙——更人道地死去。然而，由于龙虾具有的是神经节，而不是单个大脑，因此我们不知道从哪里去切断它们的感官。把龙虾用力摔在石头上或许能让它们马上死掉，但这样又必然浪费许多美味的肉。

那么，一个具有同情心的龙虾爱好者应该怎么做呢？

问题的答案似乎是：冷藏。把甲壳动物（或昆虫）等冷血动物放到冰箱或冰水里，会让它们麻木，它们似乎也没有对寒冷做出反应的感觉受体（龙虾本身也生活在低温的海底）。当然，把它们放入沸水后，它们会被加热苏醒，但温度上升太快，可以大大减少它们受苦的时间。至于它们是否有感觉上的差别，我们并不确定，毕竟目前对龙虾疼痛感的了解还太少。不过这么做应该可以让人感觉更好受一些。当然，即使我们确定龙虾能感到疼痛，我们应该也不会禁止吃它们。就像很多人知道牛在被屠宰的时候会感到痛苦，但他们还是会继续吃牛肉。（任天）