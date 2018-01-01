家里养的多肉植物可能有毒？一起来厘清一下

来源：科普中国

近年来，在各类绿植中，多肉植物由于其形态多样、矮萌可爱、大多易于养护等特性，受到大众的欢迎，逐渐成为家庭植物栽培中发展最快、最受市场热捧的植物类型。不过，针对种植多肉植物，还流传着一些说法，说很多多肉植物具有毒性，对健康具有威胁，并不适合家庭养护，这让一些消费者在选购多肉植物时心存疑虑。

那么，多肉植物真的会对健康造成威胁吗？让我们一起来厘清一下。

什么是多肉植物？

多肉植物并不是一种植物，也不是植物学上的一个门类，而是在园艺领域中，对组织器官肥厚多肉、多浆汁水分的多种植物的统称。

事实上，多肉植物包含了植物学上几十个科、数百种植物，其中以仙人掌科、番杏科、景天科、百合科（新的分类系统中有时将一些传统上的百合科多肉植物归为黄脂木科）等最为常见。

这些植物多生长在干旱少雨的环境中，因此演化出多肉的特点，来储存水分以度过不良环境。

多肉植物有没有毒？

由于植物需要面对多样的环境，以及病虫害侵袭和动物啃食，因此很多植物会在体内产生多种化学物质，来抵抗这些对自己生活不利的外界因素。

由于这些物质并不是维持植物生存的基本物质，因此这类物质被称为“次生代谢产物”。正是由于很多次生代谢产物被植物用来防御，因此一些次生代谢产物的确具有对包括人在内的动物的毒性。

不过，由于不同植物中含有的次生代谢产物差异极大，而多肉植物又有极多类群，因此我们无法笼统的称多肉植物“有毒”或“无毒”，必须具体例子具体分析。

番杏科

各种番杏类多肉植物，如市面上常见的生石花、虾钳花、露草、枝干番杏等，算得上是最可爱、也最安全的多肉植物了。

它们不仅形态可爱，而且几乎不含对人体有害的次生代谢产物，有些番杏科多肉如心叶日中花等，甚至还可以作为蔬菜食用。

不过作为观赏的多肉植物来说，还是不要入口啦。

百合科

对于诸如石莲、黑法师、玉米石以及十二卷等传统上的百合多肉科植物来说，它们的体内的次生代谢产物对人体通常不具有毒性，可以放心的选购和种植.

唯一需要注意的是一些植物体内会富集草酸等成分 ，如果不慎误食会刺激粘膜，有强烈的干、刺痛感等。不过这些现象通常一定时间休息后就会消失。

仙人掌科

仙人掌类植物也是属于可以放心种植的多肉植物类群，除了需要提防它们尖锐的刺外，是很好的家庭多肉植物选择。

不过有一类仙人掌类植物需要注意，那就是以无刺、质软为特点的乌羽玉类仙人球，其体内含有乌羽玉碱等物质，具有致幻性，因此一定不要误食。

大戟科

多肉植物中，争议最大的莫过于各类大戟科植物，如铁海棠、麒麟掌、布纹球等。

有报道称，很多大戟科植物由于含有“促癌物质”，因此被很多家庭列入了“黑名单”，这也是“多肉植物有害”这一流言最大的起源。

其实，所谓“促癌”物质，是由于这类植物体内乳浆中含有的萜酯类物质具有激活人体内本身感染的EB病毒的能力，而激活的EB病毒则可因为其核酸的复制和重组，增加一些肿瘤发生的概率。

此外，大戟科植物乳浆中的萜类物质多具有刺激性，接触粘膜后可能会造成发炎、红肿、疼痛等症状。

如何避免多肉植物对健康的风险？

综合以上信息我们可以看到，其实对于这些多肉植物来说，尽管体内含有的次生代谢产物种类不同，但是它们的一个共同点就是，都是需要吃进体内，或者接触是植物损伤流出的浆汁，才可能对人体造成健康上的风险。

事实上，无论是草酸、有毒生物碱还是浆汁内的萜类物质等等，这些次生代谢产物都不是可挥发性的，而是存在于植物体内，只破损后才会释放到环境当中，进而接触人体。

所以，照顾这些多肉植物，尤其是大戟科植物时，需要注意的是不要折坏植物、不要接触植物的浆汁，以及防止幼儿宠物等误食植物。

注意这几点，就能在很大程度上规避风险，享受种植多肉植物的乐趣。