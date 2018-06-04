不令人想念！NASA女宇航员揭秘空间站如厕系统

美国宇航局的宇航员Peggy Whitson或许拥有着最远离这个世界的工作，但是她已经坦率的揭露了生活在国际空间站（ISS）中最奇异而且最令人震惊的缺点之一，那就是宇航员如何在失重环境中使用厕所。

美国宇航局的这位宇航员在轨道中度过了令人震惊的665天，她已经打破了女性单次飞行最长时间的记录，Whitson在2017年9月3日返回地球，当天日出后不久她所乘坐的联盟号就降落在了哈萨克斯坦。

当她在太空中生活的时候，她也必须掌握一个微妙的过程，那就是如何在太空中上厕所。据Whitson博士称，成为国际空间站研究团队的一员不仅令人满意而且令人兴奋。但是她也坦言，她不会想念那座造价1.9万美元的厕所，安装在轨道实验室中的这个厕所的官方名字为废弃物和卫生整理舱。

这位宇航员称：“空间站还无法与真正的旅馆相比，我把它称为野营之旅。”在失重环境下做任何事情都会遭遇到的问题就是，物品如果没有进行固定就会飞走并且到处反弹。空间站的厕所也不例外的会遭遇这一问题，因此宇航员会尽可能多的配备各种工具来保持空间站的整洁和卫生。

她声称，借助空间站的厕所进行小便相对容易一些，这多亏了用于收集尿液的漏斗装置和抽风机。似乎国际空间站的任何东西都不会浪费，收集起来的尿液在经过一个多周时间的过滤之后，会重新成为饮用水。

Whitson博士称：“我们想要打造一种密闭的循环系统，这意味着我们必须循环利用所有的水。”大约80%到85%的液体排泄物被循环成水，剩下的会被处理掉。但是当宇航员使用厕所大便时，会面临一个更大的挑战。

Whitson博士称：“大便更具挑战性是因为你必须努力对准一个相当小的目标。”狭窄的空间站厕所是通过一个大约盘子大小的厕所孔吸收所有排泄物的。宇航员需要使用绑腿固定住自己，并且确信真空吸尘器一样的厕所能够正在工作。

在宇航员完成如厕之后，排泄物会密封在一个塑料袋中然后由宇航员进行处理。但是系统故障时常会发生，这对于想要上厕所的宇航员来说是相当麻烦的事情。

Whitson博士透漏称：“当厕所中的排泄物装满，你就必须戴上胶皮手套并且压紧它们。”而且有时候，宇航员不得不捕捉那些在狭窄空间站中漂浮的垃圾。空间站厕所收集的固体排泄物会与空间站收集的其它垃圾混合在一起，并且发射回地球，它们在进入大气层时会带来壮观的焰火。

据美国宇航局称，所有的宇航员在空间站上都与在地球上一样自觉遵守着卫生规定。宇航员正常进行着睡觉、吃饭、洗澡和上厕所的活动，唯一的缺点就是需要漂浮在半空中。