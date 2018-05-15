来自《西部世界》的警告：不动脑子的人未来或无活路

来源：思维简史

做一只会思考的咸鱼

最近，HBO大火科幻剧《西部世界》再度回归了。

两年前这部神剧自播出后，就凭借缜密而弘大的世界观、多线又烧脑的剧情征服了无数剧迷。

故事发生在一座巨型高科技以西部世界为主题的成人乐园，乐园里有众多人造人按照设置好的剧本，供游客放纵杀戮与性的欲望，追求极致刺激。

（《西部世界》第二季，豆瓣评分高达9.3）

这部剧最戳人的脑洞就是机器人们从一个个像提线木偶的死物，逐渐觉醒，获得了自我意识，真正成为了“人”的过程。

一

所以，这里面有个有趣的命题——

人造人和人的界限到底在哪？

如何判定人造人有了自我意识？

从哪一刻起，人造人就不只是一堆机械零件和程式编码的复合物了？

答案的关键就在于人工智能学会了沉思和质疑， 质疑我是谁，质疑自己过往的经验和记忆，质疑这个世界本身存在的逻辑。

原本《西部世界》里的高级人工智能只是一串串代码，他们在诞生的时候，所有的程序都被设定好了，个性、行为、喜好和能力，每段对话、微笑、痛哭、流血还有死亡，一切的一切都不是出于自我意识，都是程序。

就像女主角德洛丽丝，每天清晨都微笑着苏醒，怀对世界的爱和赞美，雀跃地走出门外看风景，到小镇上期待与久别的爱人重逢。而夜晚降临德洛丽丝回到家，面对的却是父母惨遭虐杀的地狱。

在痛失亲人与爱人后，女主角结局是被游客玩弄至死。第二天到来，一切被清零，这残暴的一天日复一日地重复着。

剧情的转折点处在35年前，西部世界的创始人阿诺德，偷偷在第一代智能的脑子里装了一个bug：冥思程序。这使得人造人每次被清洗记忆后，总会保留些残余的画面，随着经历的累积，他们有了足够的素材来回忆，思考，自我反思，不断建立起自我意识的空间。

所以，当机器人出现异常行为后，人类维修员对机器人的第一个问题是，谈谈你对世界的看法，你觉得有什么问题吗？你是怎么看待这个世界的，你觉得周围的人有问题吗？”

这一系列问题都是为了确认，机器智能是否跳出编码的牢笼，是不是依然照着设定好的人设和剧本来表演、来对外界刺激做出套路的回应 。

当人造人脑子里只有被代码填入的内容，不会思考，不会质疑时，它们在精神上不完整的，哪怕外表与真人无异，也只是死物。

二

与霍金合著过《时间简史》的伦纳德·蒙洛迪诺，在他的《思维简史：从丛林到宇宙》里，聊到一个核心命题，我们与其他物种有什么不同？

人类过去的长处到底在哪里，以至于我们的祖先在同其他动物以及人类的近亲竞争中能够最终胜出？人类未来的希望在哪里，我们每一个人在未来的社会中如何能找到自己合适的位置？

数百万年之前，人类开始站直身体，这改变了我们的肌肉和骨骼，使我们能够以一种直立的姿势行走，我们的双手因此得到解放，可以去探索和操控周围的物体；这还拓宽了我们的视野范围，使我们可以去更远的地方探索。

在站立起来的同时，我们的思考能力也超出其他动物一大截，这让我们可以不只是用眼睛去看，还可以用大脑去探索这个世界。我们站了起来，但最重要的是，我们开始思考。

《思维简史》论证了人类之所以高贵，是因为我们有质疑和求知的动力。

作为一个物种，人的独特性体现在经过上千年的努力，我们成功地破解了自然的密码。就像牛顿写出了经典中的经典《自然哲学的数学原理》，定义了万有引力定律，发明了微积分。而人类这种思考的动力不止推动自然科学的突破，还建立起整个社会政治经济文明。

所以前段时间五四青年节，北大校长发言口误后回应的这句话在朋友圈刷了屏：

“焦虑与质疑并不能创造价值，反而会阻碍我们迈向未来的脚步。”

带入校长发言的前后文语境，人们可能有一定曲解和过度解读，但为何校长的话刺痛公众神经？

原因也就在于这个判断否定了人类文明和认知进步的可能。

反思和质疑是必须的，如果放弃质疑，人会像《西部世界》中制造出来取悦游客的机器人，像豢养的牲畜一样，永远都被外界主宰着，控制着，永远不是自己的主人。

三

质疑只是第一步，想要发现万物的本源和真相，需要挑战认知的极限。

这种对极限的超越极为反人性，你要走出舒适区，站在普世价值的对立面，面对前所未有的孤独甚至是孤立。

蒙洛迪诺的《思维简史》讲了这样一段话：

“科学是成见和权威的天敌，要想取得革命性的突破，必须具备公然对抗人人都相信的事实的意愿，并能用可信的新观念替代旧观念。”

实际上，如果有某种东西一直阻碍着人们的进步，那就是对于过去——以及现在的——观念的愚忠。

做到挑战极限这点真的太困难了。哪怕是亚里士多德、牛顿、爱因斯坦这样的思维巨人，其实也没有完全突破屏障。

就比如亚里士多德对他那个时代的惯例和观念表现出极大的服从。“所有人都相信的就是真的”没错，这句话就是他本人说的，非常佛系，而且不求甚解。

你看，那些赫赫有名的大佬也有做不到的事。

最后把关注点收回到我们每个个体身上，生而为人，思考与质疑生命的意义是上天给我们的馈赠。如果放弃思考，我们和咸鱼有何分别？

所以别因为焦虑而痛苦不已，也别和现实轻易妥协。丧与顺从没有任何助益，行动起来，跳出眼前的局限，边界外的所见所得会是最美的一面。