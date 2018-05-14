“未来论坛X深圳峰会”深圳首秀 将掀起科学春风

十九大报告提出，到2035年跻身创新型国家前列。这一宏伟目标的实现，需要生态系统的支撑，不仅是制度、科研、资本、人才、基础科研等的合力，更需企业、技术、人才与城市的凝聚，不断构建新生态的“奇点”引擎。

为此，作为中国最权威的科学公益平台之一的未来论坛开启城市峰会，旨在集合科学之力走向全国，为城市经济、产业升级掀起“科学春风”。5月26日，由未来论坛、深圳市南山区人民政府和腾讯公益慈善基金会共同主办，微众银行为合作伙伴的“未来论坛X深圳峰会”将在深圳人才公园求贤阁盛大开幕，与科学家、行业企业领袖和政府官员一起，围绕基础科学研究、产业成熟应用等热点话题坐而论道。

未来论坛集聚着国内外顶级科学家，以“未来科学大奖”为核心，而未来科学大奖更是因其奖项启用提名邀约制和国际同行评议制，并由21名顶级科学家组成评审委员会和高达100万美元的单项奖金而被国外媒体誉为“中国诺贝尔奖”。此次峰会也是未来论坛成立后首次走向地方，深圳作为位列全球城市竞争力与可持续竞争排名前6、置身粤港澳大湾区的建设中的核心城市，成为未来论坛城市峰会的第一站。

基础科研：创新的源头

近期“自主创芯”的热点话题将芯片背后涉及的微电子等基础科研推向风口浪尖，也再次印证了“得基础科研者得天下”，只有掌握了具有核心竞争力的基础科研成果，才能在未来的发展赛道上保持持续竞争力。

基础科研是“创新驱动发展”的源头。未来论坛X深圳峰会期间， 2016年未来科学大奖-生命科学奖获奖者卢煜明和2016年未来科学大奖-物质科学奖获奖者薛其坤将莅临现场，与众多顶尖智者，结合各自领域的成功经验，讨论如何稳定、长期呵护基础科研，保证其可持续发展并最终“蜕变成蝶”，为企业、城市乃至国家提供最长久的增长势能。

人才是基础科研的源头。本次峰会，薛其坤教授将与来自粤港澳地区的优秀青少年代表面对面同台交流，这些由腾讯公益慈善基金会等机构推荐的青少年代表，在喜爱的科技领域有着非凡的天赋，与顶级科学家的对话必将帮助他们开拓科学世界的视野，成为未来科技人才的中坚力量。

未来：大湾区科技资源整合

随着粤港澳大湾区战略的提出，深圳作为大湾区科技创新发展的先锋城市，制造、高科技、金融等各项资源配置完善，已成为前沿科研进行成果转化、产业落地的最佳选择地之一。

优越的环境优势，配上前沿科学的交流平台，本届峰会吸引了众多知名科技企业和投资机构的高管出席。在毕马威亚太区及中国主席陶匡淳的主持下，软银远景基金合伙人、未来论坛理事会轮值主席陈恂，金沙江创业投资董事总经理、未来论坛理事丁健，腾讯公司董事会主席兼首席执行官、未来科学大奖-数学与计算机科学奖捐赠人马化腾，上达资本创始合伙人、未来论坛理事孟亮，红杉资本全球执行合伙人、未来论坛理事沈南鹏，云锋基金联合创始人及主席、未来论坛理事虞锋，高瓴资本集团创始人兼首席执行官、未来论坛理事张磊将共同在高峰对话环节深入探讨“粤港澳大湾区的科技驱动力和产学研用闭环”，直击企业的创新基因，以及与区域经济在创新驱动发展之间的内外联系。

同时，峰会也汇聚了国内乃至国际众多青年科学家领袖及创客，他们将带来当下热门的人工智能和基因科技两大主题的闭门研讨，不仅深入剖析前沿技术从实验室走向成熟的产业应用的条件及发展时间表，更希冀探讨科技的发展与规范，为城市的科技创新驱动发展建言。