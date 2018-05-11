如果月球突然消失，地球人类还能生存吗？

月球对于地球生态系统至关重要，如果月球突然消失，人类生活会受到严重影响，但不至于从此消亡。

新浪科技讯 北京时间5月11日消息，据国外媒体报道，如果月球突然消失，将会发生什么呢？地球人类的生活将发生巨大的变化，一些生物遭受的影响更大。

悬挂在夜空的月亮不仅拥有美丽的面孔，它还帮助引导地球洋流和潮汐，与地球大气运动、气候变化和地轴倾斜度具有密切联系。那么如果月球突然消失了，地球会产生何种影响？人类还能生存下来吗？

人类不太可能由于月球消失而导致灭亡，但是地球会出现一些显著变化。我们将立即注意到“夜空”明显变暗，月球表面反射太阳光线，照亮了地球夜空，如果没有月球产生的这种间接光芒，地球无法获得人造光的地区夜间行走将十分不便，例如：乡村道路或者树木繁茂的露营地。

月球突然消失也会让动物们感到困惑，2013年发表在《动物生态学杂志》的一篇评论文章指出，研究人员发现利用视觉作为与周围环境互动主要模式的动物，月球的存在对它们受益匪浅。这并非是令人惊奇的事情，如果月球突然消失，将出现一些有趣的变化。许多掠食性动物，例如：猫头鹰、狮子，它们依靠黑暗的掩护，只需微弱的月光就能进行捕猎。如果一旦月球消失，它们就很在夜间捕猎。相反，擅长在夜晚活动的啮齿类动物，当月光较强时它们会隐藏起来，如果月球消失，它们的夜行活动将变得肆无忌惮，其种群数量迅速增多。研究报告第一作者、华盛顿大学野生动物生态学家劳拉·普鲁格说：“我认为你会发现地球生态系统一些生物出现变化。”

再一个产生直接影响的是潮汐，由于月球非常接近地球，其引力作用影响着地球。月球引力不像是地球对月球施加的引力那么强大，使月球环绕地球运行，但是月球引力会导致地球海洋产生“潮汐现象”。曾从事月球轨道勘测器研究工作的美国宇航局喷气推进实验室研究科学家马特·西格勒表示，如果月球消失，海洋潮汐涨落速度将显著变慢，大约是当前潮汐波动的三分之一。但是地球潮汐不会完全消失，因为太阳也对地球海洋产生潮汐引力。

海洋潮汐作用减弱三分之二将直接改变海洋生态系统，潜在破坏许多海洋生态系统，破坏能量、水、矿物质和其它资源的循环流动。整个海洋生态系统都受到高低潮汐的影响，螃蟹、蜗牛、藤壶、贻贝、海星、海带和海藻等许多海洋生物都依赖每天的潮汐变化生存，同时，这些“潮汐生物”对地球生态系统尤为重要，为迁徙生物和当地鸟类提供食物来源，甚至熊、浣熊和鹿等陆地哺乳动物也以潮汐生物为食。

潮汐运动还有助于驱动洋流，而洋流将直接影响全球气候变化，因为洋流驱使温暖海水在全球海洋进行循环，并对降水具有显著影响。美国科罗拉多大学勘测和空间科学网络负责人杰克·伯恩斯表示，如果潮汐减弱三分之二，区域性温度将变得更加极端，同时出现一些重大气候事件，月球消失不仅会产生海洋潮汐影响，月球引力牵引还将导致大气层分子移动。

由于月球的存在，能对地球形成气候稳定作用，拥有较大卫星的行星是科学家识别潜在生命宜居行星的一个重要条件。伯恩斯说：“系外行星需要拥有一颗巨大行星，才能保持该行星气候系统非常平静，从而有助于孕育类似地球的人类文明。”

月球消失将产生更具破坏性的影响，虽然这需要较长的时间跨度。如果没有月球引力作用“固定”地球，地轴斜角很可能随着时间的变迁而发生显著变化。地球可能会更加倾斜，直到几乎没有季节变化，短短几十万年时间，地球将出现极端季节性天气，并进入冰河时期。伯恩斯以火星为例进行说明，随着火星轴倾角显著变化，将出现极端气候现象，其原因是火星没有较大稳定的卫星，对火星起到固定作用。

从地球人类角度来讲，如果没有月球，我们将失去艺术灵感和科学信息来源。西格勒说：“我们非常幸运，月球是一个很容易抵达的目的地，它的存在一直激励着人类，月球向我们提供了地球的起源启示，其它星球的形成，以及恐龙是如何灭绝的。如果月球消失了，我们将缺少大量的科学信息来源。”

值得庆幸的是，迄今没有证据表明月球会自己毁灭，或者与其它轨道天体发生毁灭性碰撞。（叶倾城）