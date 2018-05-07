“外星科技特征”或将证实人类并非宇宙唯一

图中是艺术家描绘一颗太阳系之外的行星，它环绕一颗褐矮星运行，该恒星系统叫做“2M1207”。

新浪科技讯 北京时间5月7日消息，据国外媒体报道，当前我们正在进入一个未知探索领域，在两千多年的时间里，我们人类一直争论着宇宙生命形式，尤其是宇宙中是否潜在地外高等智慧生命。然而，这场争论似乎一直没有找到答题。

在这段漫长的历史时期，我们未曾找到持不同观点的两个阵营认可对方的任何证据或者数据。但这段时期很可能接近尾声。在过去20年的“系外行星”革命中，科学家发现宇宙中充满了大量系外行星，更令人兴奋的是，我们掌握到这些星球大气层可能提供生命形式存在的直接证据——“生物特征”，用于证实地外生命形式的存在。

在未来的几十年里，我们可能最终获得宇宙中其它生命有关的重要数据。但是如果我们问及地外智慧生命呢？外星文明，或者是“地外文明”会是什么样？这是我们过去几年里一直在思考的问题，在我们进行的研究工作中，经常被哈佛大学天体物理学家阿维·洛布（Avi Loeb）的著作所吸引。

洛布擅长各种科研主题，其中包括：黑洞和早期宇宙历史，他的研究项目同时深入探索分析天体生物学和地外文明主题。当我们思考到外星人和科学时，我们通常会想到“对外星智能探索计划（SETI）”。这通常意味着射电望远镜可用于搜索来自地外文明的信息，但不同于这些目的性信号，“技术-信号”是地外文明存在的一种无意识标记。随着我们发现如此多的系外行星，天文学家将花费大量时间，在不同波长光线（不仅仅是射电）下观测这些系外行星，这将有助于他们发现地外生物特征。

什么是外星科技特征呢？洛布和同事探索了许多不同方法，证实我们可能发现地外文明的标记。例如：一颗行星表面大面积覆盖太阳能板产生能量，这种现象可作为一种科技特征。当光线从这颗行星表面发生反射，将传递该行星表面所有硅物质信息，使之成为外星科技特征的一个有趣实例。

在过去几周时间里，洛布回答了记者一些问题，其中包括：当我们考虑地外文明时，我们应当思考什么？关于外星文明的科技特征，洛布很快指出，我们当前不一定需要发现存活的外星生命形式，只需发现该文明的科技特征就行。

洛布说：“当然，还有费米悖论，该理论有助于我们探索地外生命形式。费米悖论的一种可能性解释是地外文明不会持续太长时间，但是一些科技特征仍然会继续保留，即使这支地外文明终结。有可能当我们探索行星时，我们可能发现一些已不复存在的文明遗迹。”

跨越行星的太阳能板就是存在“人造物体”的很好实例，因为建造太阳能板的地外文明崩溃之后，这些太阳能板仍会存在于行星表面。

洛布提出最有趣的想法是，最常见的外星科技特征可能不是我们现在所能探索到的事物，谈及伊隆·马斯克（Elon Musk）和杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）的太空努力，最终我们有能力发射一些探测器进入太空，或将发现更多的外星科技特征。

一旦一支地外文明成为真实的星际文明，他们将在太空中残留大量人造物体，其数量超过行星表面的人造物体。洛布称，这些物理对象是“漂游瓶中的信息（messages in a bottle）”，因为如果我们具有充足的探测敏感度，我们就能够发现它们。这些事物很难被发现，因为它们释放非常低的能量。

洛布指出，小行星Oumuamua是近期一项重大发现，这颗小行星来自另一个恒星系统。我们探测到小行星Oumuamua是基于先进的望远镜技术，当涉及到科技特征时，我们想知道是否可能存在来自其他地外文明的宇宙飞船。

星际介质可能充满大量人造物体，但是我们如何发现它们呢？洛布指出探测重力波是一种方法，这种时间和空间中出现的涟漪，已被爱因斯坦的相对论所预测。科学家们花了几十年时间才研制出超级灵敏仪器，足以探测类似黑洞碰撞的信号。重力波实例证实探测任何地外文明科技特征都需要依赖于先进的科学技术，因此，随着我们技术的不断进步，我们可能会突然发现许多来自科技文明的信号。

目前，洛布对于搜索地外文明保持着乐观态度，他说：“我们人类可能并非是宇宙唯一智慧生命形式，虽然宇宙中有如此多数量的行星，就目前勘测结果来看，智慧文明的崛起并不常见。”（叶倾城）