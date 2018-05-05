新浪科技> 科学探索 > 正文

人民日报：我国为什么要对“洋垃圾”坚决说不

人民日报：我国为什么要对“洋垃圾”坚决说不
2018年05月05日 10:22 人民日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
我国坚决将“洋垃圾”挡在国门之外。人民视觉我国坚决将“洋垃圾”挡在国门之外。人民视觉

　　为缓解工业原料不足，从上世纪80年代起，我国开始从境外进口可用作原料的固体废物。但与之相伴而来的，是屡禁不止的“洋垃圾”走私与严重的环境污染。

　　2017年7月，国务院办公厅印发《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，要求全面禁止“洋垃圾”入境。今年1月，我国正式施行禁止“洋垃圾”入境新规，停止进口包括废塑料、未分类的废纸、废纺织原料等在内的4类24种“洋垃圾”。到2019年年底前，将逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。

　　我国为什么要对“洋垃圾”坚决说“不”？禁止“洋垃圾”入境新规实施情况如何？怎样彻底解决这一问题？记者最近采访了相关部门和专家学者。

　　追求经济高质量发展、维护国家生态环境安全的必由之路

　　频频刷屏的“洋垃圾”，究竟指什么？

　　清华大学环境学院教授刘建国说，“洋垃圾”是一种俗称，广义的“洋垃圾”泛指所有从国外进入中国的固体废物；狭义的“洋垃圾”特指以走私、夹带、瞒报等方式，进口国家禁止进口的固体废物，或未经许可擅自进口属于限制进口的固体废物。

　　刘建国表示，我国禁止“洋垃圾”入境新规，对广义、狭义上的“洋垃圾”都做出了限制，“一方面，多部门联动布下铁网，将非法垃圾挡在国门之外；另一方面，严控合法的固体废物进口，减少总量，提升品质。”

　　上世纪90年代之前，我国进口固体废物只有一年100万吨左右的规模。随着经济体量迅速增长，我国固体废物进口量也滚雪球般不停翻番。到2002年约为2000万吨，2005年就达到了4000万吨，最高时甚至接近6000万吨。而这仅仅是合法渠道进口的固体废物，如果算上走私入境的垃圾，数字更为巨大。

　　“洋垃圾”大量囤积在我国境内，带来多种危害。其中最为严重的，就是对生态环境的破坏。“洋垃圾”中往往夹杂着很多有毒有害物质，以非正规渠道入境后，大部分流向“散乱污”企业进行分解。住建部科学技术委员会委员张益表示，在原环保部开展的打击进口废物环境违法专项行动中，执法人员提出立案处理处罚建议的企业，占检查企业总数的60%以上，可见违法范围之广。

　　这些“作坊式”企业技术水平低、产品附加值低、污染控制能力差，在加工过程中采用简单粗暴的方式，严重危害工人健康和周边环境。焚烧产生的有害气体会污染大气环境；酸浸、水洗废物则会危害水体、土壤环境。“还有一部分‘洋垃圾’几经倒手，没有得到再生利用，而是进入了垃圾填埋场，加重环境负担。”刘建国说。

　　屡禁不止的“洋垃圾”还会损害经济结构。如果不在供给侧下狠手，切断低端产品供应，就无法倒逼“散乱污”企业转型升级。生态环境部部长李干杰表示：“禁止‘洋垃圾’入境，推进固体废物进口管理制度改革，能有效切断‘散乱污’企业的原料供给，从根本上铲除‘洋垃圾’藏身之地，对改善生态环境质量、维护国家生态环境安全具有重要作用。”

　　“时代变了，政策需要根据发展阶段进行调整。禁止‘洋垃圾’入境，是追求经济高质量发展、环境可持续发展的必由之路。”刘建国说。

　　新规严格实施后，在国内外引发一系列反应

　　我国禁止“洋垃圾”入境新规实施后，相关部门迅速采取行动，取得了明显的成效。

　　从3月份起，海关总署组织全国海关开展了打击“洋垃圾”走私“蓝天2018”专项行动，重点打击以伪报瞒报品名、夹藏等方式，以及通过海上、陆路边境非设关地偷运走私“洋垃圾”违法活动。专项行动突出打击走私国家禁止进口的废物，主要是《禁止进口固体废物目录》列名的废物，包括新调整列入目录的4类24种固体废物。

　　海关总署有关负责人介绍，一季度立案侦办“洋垃圾”走私犯罪案件139起，查证各类涉案废物25.4万吨。3月25日，拱北海关侦办走私固体废物进境大案，查证涉案固体废物2.7万吨。上海某贸易公司向拱北海关隶属高栏海关申报进口2.7万吨“球碎矿”，经鉴定为剩余物料、下脚料、不合格的混合物，属国家禁止进口的固体废物。3月底，厦门海关缉私局联合长沙海关缉私局，对陈某泉、贺某团伙走私废矿渣案开展集中收网，在广东广州、福建莆田、湖南长沙等地同时开展查缉行动，抓获10名犯罪嫌疑人，现场查扣国家禁止进口的废矿渣600吨，打掉1个走私固体废物犯罪团伙。

　　各部门加强了联动配合，保持对走私“洋垃圾”活动的高压打击态势。自今年1月起，海关对取得《固体废物进口许可证》的全部302家废五金企业开展了稽查，向生态环境部通报了其中40家废五金违规企业。环保部门根据名单取消了这些企业再申请进口固体废物的资质，进一步规范了固体废物进口许可证管理。

　　清华大学循环经济产业研究中心主任温宗国注意到，国内一些加工进口固体废物的中小型企业陆续关停，大型企业由于面临巨大的加工原料缺口，有的转向东南亚等地区建厂。同时，原材料的进口开始增加，作为固体废物的补充、替代。以塑料为例，今年1月我国进口废塑料资源只有0.5万吨，比去年同期下降了59万吨；与此同时，进口的初级塑料原料为293万吨，比去年同期上升了69万吨。

　　中国坚决对“洋垃圾”说“不”，一些长期以来向中国出口固体废物的欧美国家“坐不住了”。世界贸易组织公布的资料显示，欧盟为我国进口废塑料的第一大地区，约占我国废塑料进口总量的1/4。美国回收的固体废物大约1/3到一半运往中国，每年向中国出口700万吨塑料。据美国废品回收业协会统计，2016年美国向中国出口了市值56亿美元的可回收垃圾。中国不再接受“洋垃圾”后，这些国家的部分垃圾一时无处可去，有的甚至堆成了“垃圾山”。

　　完善相关法律法规，加快垃圾分类步伐

　　温宗国认为，1989年召开的世界环境保护会议上通过了《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》，明确规定各缔约国有权禁止外国危险废物和其他废物进入本国领土。“坚决对‘洋垃圾’说‘不’，是我国作为缔约国之一应该享有的权利。发达国家不能在环境污染治理的问题上持有双重标准，应当坚持‘谁污染，谁治理’的原则，担当起对生态环境应有的责任和义务。”

　　在刘建国看来，长期以来全球经济的基本格局和产业链分工，已经使发达国家形成了依赖，习惯于自己占据产业链高端，由发展中国家生产低端产品，为其处理废物。“一直以来，发展中国家以牺牲环境为代价，为发达国家处理垃圾。这种状态不可能一直持续下去，中国必然要在全球经济价值链中寻求升级，不能老是被锁定在低端。中国当然有权利拒绝接受‘洋垃圾’。发达国家产生的垃圾自己不处理，非要转移到发展中国家，于情于理于法都说不通。这本身就是不公平、非正义的格局，就应该被打破。”

　　专家认为，我国禁止“洋垃圾”入境，还有大量工作亟待推进。

　　“洋垃圾”相关法律法规需要完善。刘建国表示，1996年开始施行的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》已经有过4次修订。彻底解决固体废物的非法进口问题，需要从法律角度作出更加严谨、清晰的表述，强化固体废物的污染源属性，弱化其资源属性，为严控固体废物进口、禁止“洋垃圾”入境新规提供更加“给力”的法律保障。

　　在国内进一步推行垃圾分类，我国拒绝“洋垃圾”的底气将更足，效果将更好。刘建国表示，现阶段我国自身产生的垃圾量非常可观，废塑料、废纸回收量均比进口量高约一倍，但垃圾分类的效果不好，效率较低。把“洋垃圾”的入口堵上了，本国的垃圾分类也必须加快脚步。应出台配套政策，为国内的可回收物再利用提供渠道和空间，帮助再生资源企业由依赖国外垃圾转向消化国内垃圾，实现良性发展。

　　生态环境部有关负责人表示，禁止“洋垃圾”入境，是党中央、国务院在新时期新形势下作出的一项重大决策部署，是我国生态文明建设的标志性举措。我们将着眼于推动高质量发展，统筹考虑行动方案目标任务，全面提升我国固体废物污染防治水平；加强部门间协调沟通，加大信息共享及联动执法力度，建立长效工作机制；进一步完善监管制度，强化“洋垃圾”非法入境管控，深入实施全过程监管，确保各项任务落实到位。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有