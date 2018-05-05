人民日报：我国为什么要对“洋垃圾”坚决说不

我国坚决将“洋垃圾”挡在国门之外。人民视觉

为缓解工业原料不足，从上世纪80年代起，我国开始从境外进口可用作原料的固体废物。但与之相伴而来的，是屡禁不止的“洋垃圾”走私与严重的环境污染。

2017年7月，国务院办公厅印发《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，要求全面禁止“洋垃圾”入境。今年1月，我国正式施行禁止“洋垃圾”入境新规，停止进口包括废塑料、未分类的废纸、废纺织原料等在内的4类24种“洋垃圾”。到2019年年底前，将逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。

我国为什么要对“洋垃圾”坚决说“不”？禁止“洋垃圾”入境新规实施情况如何？怎样彻底解决这一问题？记者最近采访了相关部门和专家学者。

追求经济高质量发展、维护国家生态环境安全的必由之路

频频刷屏的“洋垃圾”，究竟指什么？

清华大学环境学院教授刘建国说，“洋垃圾”是一种俗称，广义的“洋垃圾”泛指所有从国外进入中国的固体废物；狭义的“洋垃圾”特指以走私、夹带、瞒报等方式，进口国家禁止进口的固体废物，或未经许可擅自进口属于限制进口的固体废物。

刘建国表示，我国禁止“洋垃圾”入境新规，对广义、狭义上的“洋垃圾”都做出了限制，“一方面，多部门联动布下铁网，将非法垃圾挡在国门之外；另一方面，严控合法的固体废物进口，减少总量，提升品质。”

上世纪90年代之前，我国进口固体废物只有一年100万吨左右的规模。随着经济体量迅速增长，我国固体废物进口量也滚雪球般不停翻番。到2002年约为2000万吨，2005年就达到了4000万吨，最高时甚至接近6000万吨。而这仅仅是合法渠道进口的固体废物，如果算上走私入境的垃圾，数字更为巨大。

“洋垃圾”大量囤积在我国境内，带来多种危害。其中最为严重的，就是对生态环境的破坏。“洋垃圾”中往往夹杂着很多有毒有害物质，以非正规渠道入境后，大部分流向“散乱污”企业进行分解。住建部科学技术委员会委员张益表示，在原环保部开展的打击进口废物环境违法专项行动中，执法人员提出立案处理处罚建议的企业，占检查企业总数的60%以上，可见违法范围之广。

这些“作坊式”企业技术水平低、产品附加值低、污染控制能力差，在加工过程中采用简单粗暴的方式，严重危害工人健康和周边环境。焚烧产生的有害气体会污染大气环境；酸浸、水洗废物则会危害水体、土壤环境。“还有一部分‘洋垃圾’几经倒手，没有得到再生利用，而是进入了垃圾填埋场，加重环境负担。”刘建国说。

屡禁不止的“洋垃圾”还会损害经济结构。如果不在供给侧下狠手，切断低端产品供应，就无法倒逼“散乱污”企业转型升级。生态环境部部长李干杰表示：“禁止‘洋垃圾’入境，推进固体废物进口管理制度改革，能有效切断‘散乱污’企业的原料供给，从根本上铲除‘洋垃圾’藏身之地，对改善生态环境质量、维护国家生态环境安全具有重要作用。”

“时代变了，政策需要根据发展阶段进行调整。禁止‘洋垃圾’入境，是追求经济高质量发展、环境可持续发展的必由之路。”刘建国说。

新规严格实施后，在国内外引发一系列反应

我国禁止“洋垃圾”入境新规实施后，相关部门迅速采取行动，取得了明显的成效。

从3月份起，海关总署组织全国海关开展了打击“洋垃圾”走私“蓝天2018”专项行动，重点打击以伪报瞒报品名、夹藏等方式，以及通过海上、陆路边境非设关地偷运走私“洋垃圾”违法活动。专项行动突出打击走私国家禁止进口的废物，主要是《禁止进口固体废物目录》列名的废物，包括新调整列入目录的4类24种固体废物。

海关总署有关负责人介绍，一季度立案侦办“洋垃圾”走私犯罪案件139起，查证各类涉案废物25.4万吨。3月25日，拱北海关侦办走私固体废物进境大案，查证涉案固体废物2.7万吨。上海某贸易公司向拱北海关隶属高栏海关申报进口2.7万吨“球碎矿”，经鉴定为剩余物料、下脚料、不合格的混合物，属国家禁止进口的固体废物。3月底，厦门海关缉私局联合长沙海关缉私局，对陈某泉、贺某团伙走私废矿渣案开展集中收网，在广东广州、福建莆田、湖南长沙等地同时开展查缉行动，抓获10名犯罪嫌疑人，现场查扣国家禁止进口的废矿渣600吨，打掉1个走私固体废物犯罪团伙。

各部门加强了联动配合，保持对走私“洋垃圾”活动的高压打击态势。自今年1月起，海关对取得《固体废物进口许可证》的全部302家废五金企业开展了稽查，向生态环境部通报了其中40家废五金违规企业。环保部门根据名单取消了这些企业再申请进口固体废物的资质，进一步规范了固体废物进口许可证管理。

清华大学循环经济产业研究中心主任温宗国注意到，国内一些加工进口固体废物的中小型企业陆续关停，大型企业由于面临巨大的加工原料缺口，有的转向东南亚等地区建厂。同时，原材料的进口开始增加，作为固体废物的补充、替代。以塑料为例，今年1月我国进口废塑料资源只有0.5万吨，比去年同期下降了59万吨；与此同时，进口的初级塑料原料为293万吨，比去年同期上升了69万吨。

中国坚决对“洋垃圾”说“不”，一些长期以来向中国出口固体废物的欧美国家“坐不住了”。世界贸易组织公布的资料显示，欧盟为我国进口废塑料的第一大地区，约占我国废塑料进口总量的1/4。美国回收的固体废物大约1/3到一半运往中国，每年向中国出口700万吨塑料。据美国废品回收业协会统计，2016年美国向中国出口了市值56亿美元的可回收垃圾。中国不再接受“洋垃圾”后，这些国家的部分垃圾一时无处可去，有的甚至堆成了“垃圾山”。

完善相关法律法规，加快垃圾分类步伐

温宗国认为，1989年召开的世界环境保护会议上通过了《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》，明确规定各缔约国有权禁止外国危险废物和其他废物进入本国领土。“坚决对‘洋垃圾’说‘不’，是我国作为缔约国之一应该享有的权利。发达国家不能在环境污染治理的问题上持有双重标准，应当坚持‘谁污染，谁治理’的原则，担当起对生态环境应有的责任和义务。”

在刘建国看来，长期以来全球经济的基本格局和产业链分工，已经使发达国家形成了依赖，习惯于自己占据产业链高端，由发展中国家生产低端产品，为其处理废物。“一直以来，发展中国家以牺牲环境为代价，为发达国家处理垃圾。这种状态不可能一直持续下去，中国必然要在全球经济价值链中寻求升级，不能老是被锁定在低端。中国当然有权利拒绝接受‘洋垃圾’。发达国家产生的垃圾自己不处理，非要转移到发展中国家，于情于理于法都说不通。这本身就是不公平、非正义的格局，就应该被打破。”

专家认为，我国禁止“洋垃圾”入境，还有大量工作亟待推进。

“洋垃圾”相关法律法规需要完善。刘建国表示，1996年开始施行的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》已经有过4次修订。彻底解决固体废物的非法进口问题，需要从法律角度作出更加严谨、清晰的表述，强化固体废物的污染源属性，弱化其资源属性，为严控固体废物进口、禁止“洋垃圾”入境新规提供更加“给力”的法律保障。

在国内进一步推行垃圾分类，我国拒绝“洋垃圾”的底气将更足，效果将更好。刘建国表示，现阶段我国自身产生的垃圾量非常可观，废塑料、废纸回收量均比进口量高约一倍，但垃圾分类的效果不好，效率较低。把“洋垃圾”的入口堵上了，本国的垃圾分类也必须加快脚步。应出台配套政策，为国内的可回收物再利用提供渠道和空间，帮助再生资源企业由依赖国外垃圾转向消化国内垃圾，实现良性发展。

生态环境部有关负责人表示，禁止“洋垃圾”入境，是党中央、国务院在新时期新形势下作出的一项重大决策部署，是我国生态文明建设的标志性举措。我们将着眼于推动高质量发展，统筹考虑行动方案目标任务，全面提升我国固体废物污染防治水平；加强部门间协调沟通，加大信息共享及联动执法力度，建立长效工作机制；进一步完善监管制度，强化“洋垃圾”非法入境管控，深入实施全过程监管，确保各项任务落实到位。