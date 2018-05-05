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直播预告：最新一颗火星探测器“洞察号”今晚发射

直播预告：最新一颗火星探测器“洞察号”今晚发射
2018年05月05日 09:15 新浪科技
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“洞察号”探测器即将升空“洞察号”探测器即将升空
迄今的部分火星探测器着陆位置。绿色勾为取得成功的任务；红叉为失败的任务；灰色勾为取得部分成功；最后绿色叉圈出位置是“洞察号”将要着陆的位置　　迄今的部分火星探测器着陆位置。绿色勾为取得成功的任务；红叉为失败的任务；灰色勾为取得部分成功；最后绿色叉圈出位置是“洞察号”将要着陆的位置
示意图：冲入火星大气层的“洞察号”示意图：冲入火星大气层的“洞察号”

　　新浪科技讯 北京时间5月5日消息，最新一颗火星探测器即将踏上旅程。按照最新公布的计划，“洞察”（InSight）号火星探测器最早将在北京时间今晚19：05发射升空，届时新浪科技将进行视频及图文直播，欢迎各位参与。

　　图文直播入口

　　预计“洞察号”将飞行半年左右，于2018年11月26日在火星着陆。“洞察号”将是首颗主要用于对火星内部情况进行考察的探测器。这颗固定式的探测器将把一个地震仪带到火星表面，去检测“火震”。

　　这些数据将让科学家们了解火星内部的情况，并与地球的情况进行对比，而这种对比的结果将有助于我们加深对于大约46亿年前，类地行星形成演化机制的认识。

　　“洞察号”探测器项目首席科学家布鲁斯·巴奈特（Bruce Banerdt）博士表示：“随着地震波在火星内部传播，它会反映其沿途物质与结构信息，比如穿过不同的岩层。而所有这些都可以在地震图上观察到，最终这些数据将让我们绘制出火星内部的立体结构图。”

　　上世纪1970年代，美国宇航局曾经在飞向火星的“海盗号”探测器上搭载过地震仪。但那次的地震探测没有取得成功，因为那些设备是安装在探测器身上。

　　这样做的结果是，仪器所记录下的大多都是风吹导致的探测器本身的晃动。但这次不同，“洞察号”的地震仪将直接接触火星。

　　目前科学家们还不能确定在一年的时间内将能够探测到多少地震，但猜想可能是在十几次左右。而震级可能也很小，或许会小于里氏3级地震，在地球上，这种地震很多人是没有感觉的。但即便是如此轻微的震动也会反映很多有价值的信息，可以帮助科学家们反演火星地表下不同深度上的结构与成分。

　　科学家们认为火星应该拥有一个金属内核，一个密度较大的火星地幔，以及一个密度较小的火星地壳。但这几个圈层的具体分界线在何处，还不是很清楚。

　　具体到这次探测器的地震仪设备，是由法国科学家负责的。法国和英国等国为这次探测任务提供了部分地震探测设备。这些设备的数据将能够将震源的位置圈定在数百公里的误差范围内。

　　在地球上，地震的来源主要与板块运动有关。但科学家们并不认为火星上存在板块运动，但我们并无法完全确定这一点，因此这次获得的地震仪数据将帮助我们确认这一点。（晨风）

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