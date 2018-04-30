开门红！“蓝色起源”公司新年第一次发射圆满成功

从德克萨斯荒漠发射场中升空的“新谢泼德”火箭，这个火箭真是造型特别

正在使用反推发动机返回降落场地的“新谢泼德”火箭

“蓝色起源”公司是什么来头？

“蓝色起源”公司与SpaceX公司一样，都是2000年后创建的私营航天企业，也是这个领域的领头企业之一，总部位于美国西北部的华盛顿州，公司测试和发射场地则设在美国西南部德克萨斯州的荒原之中。公司的名字之所以叫“蓝色起源”，意为“蓝色星球地球是生命的起源地”。

但是相比“钢铁侠”马斯克的那种桀骜不驯和高调行事风格，贝索斯要低调的多。基本上，“蓝色起源”公司与SpaceX公司两者之间既有共同之处，又有明显区别。共同之处在于，首先两者都是由商业上取得成功，实现财务自由的企业家投资创办的私营航天企业。而两家公司的共同目标也都是追求航天商业化方面的成功。它们都看到了火箭和飞船重复使用方面出现的巨大机会，因此都致力于通过开发可重复使用火箭技术，极大降低进入太空的成本，从而搅动原本相对固定，主要由政府把持的航天发射市场。

但至少从目前为止，两家公司的发展路线还是有明显差异的。SpaceX公司的策略激进，从一开始就瞄准航天发射市场，并全力投入研发能够重复使用第一级火箭的“猎鹰-9号”火箭，到目前为止已经实现了高频率发射和商业盈利的良性循环。

而相比之下，“蓝色起源”公司的目标更多是在太空旅游市场方面。它开发的“新谢泼德”火箭和配套的飞船主要用于将旅客送往距离地面100多公里的亚轨道高度飞行，随后再返回地球。在此过程中，旅客将能够经历大约4分钟的失重体验，并饱览早期只有宇航员们有机会看到的地球大气层边缘景观。

“蓝色起源”的复用火箭发展史

今天凌晨刚刚完成的发射任务是“蓝色起源”公司的第8次飞行，2018年的首次飞行，也是这枚新建造的火箭“新谢泼德-3号”的第2次飞行。

“蓝色起源”公司的“新谢泼德”（New Shepard）火箭是以第一位进入太空的美国人阿兰·谢泼德（Alan Shepard）的名字命名的。1961年5月5日，阿兰·谢泼德搭乘“自由-7号”飞船进入太空。但不同于一个月前苏联航天员尤里·加加林所进行的真正围绕地球轨道的飞行不同，阿兰·谢泼德只飞行了15分钟，飞行高度最高只达到大约187公里的亚轨道。这种亚轨道飞行的情况刚好与“蓝色起源”公司“新谢泼德”火箭将旅客送往亚轨道高度的功能和目标相类似。

以下，“蓝色起源”公司历次飞行任务简介：

新晋世界首富，亚马逊公司的创始人杰夫·贝索斯

蓝色起源公司的徽标，上面用拉丁文写着：“Gradatim Ferociter”，意为“步步为营，勇往直前”

第一次飞行，即“任务1”（M1），时间：2015年4月29日。

“新谢泼德1号”火箭首次飞行，抵达93.5公里高度，飞船安全分离并使用降落伞返回地面，但是“新谢泼德1号”火箭在尝试返回时坠毁；

第二次飞行，即“任务2”（M2），时间：2015年11月23日。

新研制的“新谢泼德2号”火箭第一次飞行，抵达100.5公里高度，超过了100公里的“卡门线”（这是划分航天与航空的界限），从而成为人类历史上首个抵达太空并安全返回的可重复使用火箭。之后，火箭与飞船均安全返回；

第三次飞行，即“任务3”（M3），时间：2016年1月22日。

公司第二次成功实现火箭飞船回收，飞行高度101.7公里。并且这次使用的火箭正是M2任务中使用的同一枚火箭；

第四次飞行，即“任务4”（M4），时间：2016年4月2日。

公司第三次成功实现火箭飞船回收，飞行高度103.4公里。并且这次使用的火箭正是M2以及M3任务中使用的同一枚火箭，这是这枚火箭的第三次飞行；

第五次飞行，即“任务5”（M5），时间：2016年6月19日。

公司第四次成功实现火箭飞船回收，飞行高度101公里。并且这次使用的火箭正是M2，M3以及M4任务中使用的同一枚火箭，这是这枚火箭的第四次飞行；并且本次任务期间在进行了飞船降落伞故障实验：一般情况下，飞船在高空与火箭分离后会打开3个大型降落伞缓缓下降，但这次工程师们故意只打开两个，结果证明即便只开两个伞，飞船仍能安全着陆，验证了设计的冗余度；

第六次飞行，即“任务6”（M6），时间：2016年10月5日。

这是“新谢泼德-2号”火箭的最后一次飞行，也是它的第五次重复使用；本次任务与前几次有很大不同。火箭上升飞行期间，飞船在跨声速条件下启动发动机与火箭脱离，模拟发射阶段遇到危险时，飞船紧急逃离以确保太空旅客安全的过程。实验取得成功，飞船与火箭均安全返回。

第七次飞行，即“任务7”（M7），时间：2017年12月12日。

这是最新研制的“新谢泼德-3号”火箭的第一次飞行。这枚新火箭主要提升了维护便捷度与热防护功能，能够更快重复使用。

与它搭配的还研制了全新的“载人飞船2号”（Crew Capsule 2.0）。这种新飞船相比之前与“新谢泼德2号”火箭搭配的上一代产品“载人飞船”（Crew Capsule），最大的不同在于它加装了窗户！“真正的”窗户！要知道，公司之前的飞船上，窗户是画上去的，并不是真的窗子。

并且，新飞船的窗子奇大无比，1.1米高，0.75米宽，“蓝色起源”公司称之为“太空里最大的窗户”（Largest Window in Space）。

这次测试期间，还搭载了一个假人，用于测试太空旅客在飞行全过程中将要经历的各项参数。这个假人被叫做“天行者”（Skywalker），一听就知道取名字的人是个星战迷。

2017年12月，新型“载人飞船2.0”返回地面，可以看到巨大的舷窗和里面的假人“天行者”

4月30日凌晨的最新发射

打开降落伞返回地面的飞船

成功安全返回的“新谢泼德3号”火箭，这是这枚火箭的第二次发射

原定于北京时间2018年4月29日晚间21：30进行的发射，由于发射地区德克萨斯州西部地区上空出现雷暴云系活动，一再推迟，经过数次推迟之后，最终在北京时间4月30日的凌晨1点左右成功发射升空。发射后10多分钟，火箭与飞船先后安全返回地面，宣告本次发射取得圆满成功。

最终，“蓝色起源”公司将把游客送入太空，让他们经历11分钟的飞行，以及4分钟左右的失重体验。随后，降落伞结合反冲发动机将让飞船安全着陆地面，而“新谢泼德”火箭也将返回地面并多次重复使用，以便尽最大可能压缩成本。按照去年该公司对外公布的说法，最早一批游客将有望在2019年进入太空。

未来，“蓝色起源”公司的业务将逐渐与SpaceX出现重合部分并展开竞争。2017年，他们公布了新型“新格林”火箭（New Glenn）的开发计划，这种火箭将有能力提供卫星发射服务，预计在2020年前后首次飞行。

本次发射的成功，将进一步验证“蓝色起源”公司相关火箭与飞船技术的成熟性，为近一两年内实行商业载人飞行奠定良好基础。（晨风）

以上文章：综合各种资料撰写