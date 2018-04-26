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出汗有什么用？是人类成为地球优势物种的重要原因

出汗有什么用？是人类成为地球优势物种的重要原因
2018年04月26日 08:42 新浪科技
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从生物和进化层面来讲，人类身体出汗是非常正确的，也是人类如何进化成为地球最顶端掠食者的重要原因。从生物和进化层面来讲，人类身体出汗是非常正确的，也是人类如何进化成为地球最顶端掠食者的重要原因。
出汗不仅是一种高度先进的散热系统，还能起到防御机制作用。任何一个在夏天赤膊踢足球的人都知晓，抓住全身出汗湿滑的人是很难的。　　出汗不仅是一种高度先进的散热系统，还能起到防御机制作用。任何一个在夏天赤膊踢足球的人都知晓，抓住全身出汗湿滑的人是很难的。
早期人类在奔跑狩猎之前像鬣狗一样吃动物尸体，但这并非是早期人类获得肉类食物的唯一途径。图中是非洲鬣狗正在吃牛羚尸体。早期人类在奔跑狩猎之前像鬣狗一样吃动物尸体，但这并非是早期人类获得肉类食物的唯一途径。图中是非洲鬣狗正在吃牛羚尸体。

　　新浪科技讯 北京时间4月26日消息，据国外媒体报道，坚持不懈确实会有回报！即使是你不得不忍耐运动产生的汗水，从生物和进化层面来讲，人类身体出汗是非常正确的，也是人类如何进化成为地球最顶端掠食者的重要原因。数百万年前，消化系统消耗了人类进食的多数卡路里热量，那段时间，大脑所需能量是人体其他任何器官的20倍。因此对于人脑发育，我们需要更高热量的食物，从狩猎和杀死其它动物获得肉食，正好符合这个要求。

　　人类进化的一种理论认为，我们的祖先在大约200万年前开始吃肉，这将快速促进人脑发育。由于肉类食物含有大量卡路里和脂肪，所以肉类为主的食物可使人脑变得更大。但是早期人类是怎样获得肉类食物的呢？

　　一种方法是早期人类吃动物尸体，吃类似于现今马和骆驼等驮畜动物的尸肉。人体绦虫是从狗和鬣狗体内感染进化形成的，这意味着在某种程度上，早期人类肯定进食了狗和鬣狗所吃的动物尸体，并接触到了它们的唾液。但这并非是早期人类获得肉类食物的唯一途径。

　　早期人类必须参与到狩猎活动中，然而，直到大约20万年前，人类才开始使用石头和木棍等工具进行打猎，那么230万至20万年前，早期人类是如何捕猎的呢？《生来就会奔跑》作者、新闻记者克里斯多夫·麦克杜格尔（Christopher McDougall）表示，我们追逐猎物到极限的目的是获取它们鲜美的肉质。

　　在长距离奔跑追逐猎物的过程中，出汗是非常重要的，这样才不会导致身体过热，我们祖先长距离奔跑最终使猎物精疲力竭，获得最佳捕杀机会，整个过程中，人体出汗是非常重要的。对于一只被人类追逐、长距离奔跑的瞪羚，人类奔跑中可以出汗将身体热量排出，但是瞪羚却不能这样，这意味着它们在非洲大草原上无法长时间奔跑。

　　奔跑时间过长，像瞪羚这样的动物必须停下来喘气，将为早期人类提供最佳捕猎时机，这就是我们常提及的“坚持不懈”的策略。当瞪羚奔跑大约5英里左右，它必须停下来，休息和呼吸，否则将面临生命威胁，甚至死亡。像瞪羚这样的动物在不奔跑的时候，才能完全伸展它的横隔膜，而人类祖先是直立行走，就避免了这些问题。

　　人类汗水实际上是一种非常有效的散热系统，可以说这是动物世界中最有效的散热方式。研究表明，大约189万年前，一些人类特征同时进化形成，其中包括直立行走、无毛皮肤、出汗和长途奔跑。这些能力产生的原因可能是气候变化，那时地球开始气候转暖，森林栖息地转变成为开阔的草地，从而能够使人类直立行走，甚至在开阔区域进行奔跑。这也可能使他们开始选择狩猎动物获得肉类食物。

　　出汗不仅是一种高度先进的散热系统，还能起到防御机制作用。任何一个在夏天赤膊踢足球的人都知晓，抓住全身出汗湿滑的人是很难的。当你下次大汗淋漓的时候，可以花点时间冷静思考一下，尽管出汗会让你产生尴尬，但是这种生物功能是人类成为地球顶端掠食者的重要原因。（叶倾城）

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