鲨鱼的卵是什么样的？有时被称为“美人鱼的钱包”

近日，有网友在国外社交媒体上发出了一张鲨鱼卵的动态图片。

大约30%的鲨鱼物种会产下像这样的卵，你能看到里面扭动的幼鲨吗？

新浪科技讯 北京时间4月26日消息，据国外媒体报道，你知道鲨鱼的卵是什么样的吗？近日，有网友在国外社交媒体上发出了一张鲨鱼卵的动态图片。一开始，你可能会以为这是一个黏乎乎的植物果实，但如果用手电筒在后面照亮，你就会看到这个袋状物体内部出现一个蠕动的鲨鱼胚胎。

是的，鲨鱼确实会产卵；确切地说，是其中一些鲨鱼种类会产卵。大约70%的鲨鱼物种是卵胎生的，即它们会生出活的幼体；其余30%的物种——以及鳐鱼、锯鳐和银鲛等近亲物种——是完全卵生的。

每颗鲨鱼卵都含有一个胚胎（幼鲨）和一个卵黄囊（幼鲨的第一餐），和鸡蛋很类似。近距离观察时，你甚至还能看到有一根脐带将扭动的幼鲨与卵黄囊连接在一起。

与鸡蛋不同的是，鲨鱼卵包裹在一个革质的防水外壳——称为卵鞘——之内。这层卵鞘非常重要，因为雌性鲨鱼在产卵之后往往会游走，让它们的后代从一开始就得自己保护自己。

由于革质的卵鞘和神秘的内容物，使被海水冲上沙滩的鲨鱼卵有时会被称为“美人鱼的钱包”。一些鲨鱼物种的卵鞘还具有长长的角状附属物，有时也会被叫做“魔鬼的钱包”。不同物种的卵鞘形状和大小不一，例如俗称角鲨的佛氏虎鲨（学名：Heterodontus francisci），其产下的卵呈螺旋状，颜色与海带类似。雌性鲨鱼产卵时都喜欢选择多岩石的隐蔽处。

据网友的评论，动态图片中的鲨鱼卵可能属于某种斑竹鲨，这是水族馆里常见的一类鲨鱼。虽然动图里的拍摄地点目前还无法确定，但观看斑竹鲨的卵孵化似乎在Youtube网站上已经成为某种流行的水族亚文化。（任天）