新浪科技> 科学探索 > 正文

中科院专家呼吁尽快组建空间科学国家实验室

中科院专家呼吁尽快组建空间科学国家实验室
2018年04月25日 17:30 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　中国科学院国家空间科学中心主任王赤24日在中国航天大会上呼吁，尽快组建空间科学国家实验室，推动科技强国、航天强国建设。

　　主题为“共筑航天新时代”的2018年“中国航天日”主场活动当天在哈尔滨开幕。首届中国航天大会随后登场，王赤应邀做大会主旨报告时作上述表示。

　　他在报告中谈及对未来发展建议时说，应群策群力，尽快组建空间科学国家实验室，实施空间科学2030新的国家重大专项，实现空间科学诺贝尔奖级的重大前沿突破。推动中国空间科学、空间技术、空间应用全面发展，为建设科技强国、航天强国做出不可或缺的重要贡献。

　　王赤透露，落实“十三五”国家科技创新规划，在空间科学卫星系列方面，一是围绕已发射暗物质粒子探测卫星等任务，在暗物质、量子力学完备性、空间物理、黑洞、微重力科学和空间生命科学等方面取得重大科学发现与突破。二是研制太阳风-磁层相互作用全景成像卫星、爱因斯坦探针卫星、全球水循环观测卫星、先进天基太阳天文台卫星等，争取在2020年前后发射，引领带动航天尖端技术发展。

　　同一天，中国工程院院士、中国载人航天工程总设计师周建平在大会上提出，中国空间站以建设国家太空实验室为目标，重点开展科学前沿的创新性实验和应用研究，持续推动空间科学与技术进步。

　　他表示，计划2022年建成的中国空间站，将打造成为面向国际社会的、开放的科技合作交流平台，采用多种合作模式，在空间站建造和运营技术、空间科学与应用、航天医学、航天员选拔训练和联合飞行、航天技术成果转化等领域广泛开展合作，使中国空间站成为造福全人类的太空实验室。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有