中科院专家呼吁尽快组建空间科学国家实验室

中国科学院国家空间科学中心主任王赤24日在中国航天大会上呼吁，尽快组建空间科学国家实验室，推动科技强国、航天强国建设。

主题为“共筑航天新时代”的2018年“中国航天日”主场活动当天在哈尔滨开幕。首届中国航天大会随后登场，王赤应邀做大会主旨报告时作上述表示。

他在报告中谈及对未来发展建议时说，应群策群力，尽快组建空间科学国家实验室，实施空间科学2030新的国家重大专项，实现空间科学诺贝尔奖级的重大前沿突破。推动中国空间科学、空间技术、空间应用全面发展，为建设科技强国、航天强国做出不可或缺的重要贡献。

王赤透露，落实“十三五”国家科技创新规划，在空间科学卫星系列方面，一是围绕已发射暗物质粒子探测卫星等任务，在暗物质、量子力学完备性、空间物理、黑洞、微重力科学和空间生命科学等方面取得重大科学发现与突破。二是研制太阳风-磁层相互作用全景成像卫星、爱因斯坦探针卫星、全球水循环观测卫星、先进天基太阳天文台卫星等，争取在2020年前后发射，引领带动航天尖端技术发展。

同一天，中国工程院院士、中国载人航天工程总设计师周建平在大会上提出，中国空间站以建设国家太空实验室为目标，重点开展科学前沿的创新性实验和应用研究，持续推动空间科学与技术进步。

他表示，计划2022年建成的中国空间站，将打造成为面向国际社会的、开放的科技合作交流平台，采用多种合作模式，在空间站建造和运营技术、空间科学与应用、航天医学、航天员选拔训练和联合飞行、航天技术成果转化等领域广泛开展合作，使中国空间站成为造福全人类的太空实验室。