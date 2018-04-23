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施一公请辞清华副校长因还不起房贷？西湖大学回应

施一公请辞清华副校长因还不起房贷？西湖大学回应
2018年04月23日 17:32 每日经济新闻
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　　今日（4月23日）上午，有自媒体发布名为《宗庆后曝猛料：施一公请辞清华副校长是还不起房贷》的文章，称娃哈哈集团董事长宗庆后在2018全球CEO发展大会上称，西湖大学校长施一公之所以请辞清华大学副校长，主要是因为收入太少。

　　文中提到，宗庆后爆料称，清华大学每年给施一公48万年薪，但是施一公有两个小孩都在上学，一年要花60万，施一公自己还在北京贷款买房，需要还房贷，小孩上学费用，加上家庭日常开销，清华的薪水远远不能解决生活所需，所以他来到了西湖大学。

　　上述消息一经传播，引发巨大关注。对此，西湖大学相关工作人员于4月23日中午独家向《每日经济新闻》记者回应称，上述消息不实。西湖大学在看到上述自媒体文章后，已第一时间与娃哈哈方面取得了联系，证实宗庆后董事长从未发表上述言论，稍后，娃哈哈将在官方微信及微博中发文公开澄清。同时，西湖大学已经联系该公众号要求删除不实言论，截至发稿，该文已经被删除。

　　随后，娃哈哈在其经认证的微博上发文称：今日，公众号牛爷财经撰写的不实报道《宗庆后爆猛料：施一公请辞清华副校长是还不起房贷》在网上流传。宗庆后董事长在2018全球CEO发展大会上，没有涉及失实报道中的言论。文章内容对施一公教授、宗庆后董事长及相关机构已造成了恶劣的影响，我们保留追究其法律责任的权利。同时也希望媒体及社会不再传播与之相关的不实报道。

　　对于上述微博所提及的内容，《每日经济新闻》记者从娃哈哈方面获得确认。与此同时，西湖大学方面表示，施一公校长在学校创立之初早已对建校初衷有过阐述，这些消息虚假至极，校方不希望就此再做回应。

　　不过，记者注意到，上述微博内容发布不久后即被删除，娃哈哈方面对此向《每日经济新闻》记者表示，即将有公开回复，但截至发稿时，记者未能看到相应内容。

　　公开资料显示，西湖大学于今年4月2日正式获教育部批准设立，是一所非营利性新型研究型大学，由杭州市西湖教育基金会举办，由浙江省统筹管理和指导。西湖大学聚焦基础性、前沿科学技术研究，着重培育拔尖创新人才，以博士生培养为起点，适时开展本科生教育。

每经记者 沈溦 摄每经记者 沈溦 摄

　　另据披露，中科院院士、著名结构生物学家施一公，1989年毕业于清华大学，1995年在美国约翰霍普金斯大学获博士学位，2015年起出任清华大学副校长，于2018年1月请辞清华大学副校长职务，全力投入筹建西湖大学。4月16日，西湖大学在杭州召开校董会第一次会议，施一公当选为西湖大学首任校长。

　　4月16日，施一公在发表竞聘演讲时表示：“办好西湖大学是我肩上义不容辞的责任。人生为一件大事而来。西湖大学就是我生命中的这件大事，我已经做好准备，毫无保留地付出我的全部心力，以不忘初心、无问西东的务实态度，带着全社会、国家、政府和全体师生员工的重托，使西湖大学成为国家和民族的骄傲。”

　　对于请辞清华副校长职务，施一公在接受媒体采访时曾表示，如果继续担任清华大学副校长，既是对母校的不负责任，也不利于他为西湖大学的教职团队做出榜样，“脚踏两只船”不符合他一贯的做事风格。

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