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月球背面有外星人基地？别闹了！真相是这样...

月球背面有外星人基地？别闹了！真相是这样...
2018年04月16日 08:37 新浪综合
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　　来源：知识就是力量微信公众号

　　月球是地球唯一的天然卫星，陪伴地球已经超过45亿年。它对地球地轴指向、自转稳定性、周期潮汐、夜晚照明等有着巨大意义。可以说，离开了月球，地球根本不会是今天这种光景。

“绯闻”很多的月球背面“绯闻”很多的月球背面

　　由于地球强大引力的影响，月球也为之付出了一定代价：地球将它的自转周期减慢为与围绕地球公转周期完全一样，也就是潮汐锁定。在这种效应下，身处地球的人类永远只能看到月球的一面，无法看到全部背面。

　　也正因如此，在人类探索月球的历程中，关于月球背面的阴谋论和谣言甚嚣尘上，有一些科幻作品说，月球的背面是外星人基地，这种说法为什么不是真的呢？

　　月球背面真有外星人？

　　在有关外星人基地的代表作品中，最典型的莫过于《变形金刚》系列电影。在这些阴谋论者的想象中，月球人和外星人被月球所庇护，地球人永远发现不了他们，而他们则蓄势将一举推平地球。

　　另外，还有很多阿波罗登月阴谋论者联想到此事，甚至编造了阿波罗登月时宇航员被绑架、受威胁等著名谣言。

　　事实上，1959年10月7日，苏联的月球3号探测器首次环绕月球并看到月球背面，发现那里比起正面并无特殊之处，只是有更多的环形山、陨石坑和荒漠，1960年苏联就发布了月球全地图。随后的美国探测器也完全验证了这些研究结果，中国发射的嫦娥一、二、三号也都拍下了月球背面的照片。

　　到了1968年的阿波罗8号任务，宇航员才得以第一次飞临月球背面，代表人类用肉眼看到了月球背面，但如同无人探测器看到的一样，那里是一片荒芜。

　　今年，中国将发射的嫦娥四号探测器和玉兔号月球巡视车，将成为全世界首次登陆月球背面的探测器组合，全方位揭开月球背面的秘密。如果你还有疑问，那就跟随中国探月的进程，一探究竟吧！

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