发现世上现存第四只斑鳖：通过环境DNA确认其存在

2017年5月，研究人员拍到的宣汉湖斑鳖。 本文图片均来源于国际龟鳖生存联盟网站

越南又发现一只斑鳖！

4月12日，全球最权威的龟鳖保育组织TSA（国际龟鳖生存联盟，Turtle Survival Alliance ）在其官网上宣布了这一消息。美国华盛顿州立大学助理教授Caren Goldberg通过检测环境DNA（eDNA），确证了该斑鳖的存在。

斑鳖（Rafetus swinhoei）被称为世界上最孤独、最稀有的动物。它是世界上最大的淡水鳖，曾广泛分布于长江流域（钱塘江、太湖）和云南红河流域。但此前被确认存活的个体全球仅剩下三只：两只栖身在中国苏州动物园，一雄一雌，多次人工授精均失败；另一只斑鳖生活在越南的东莫湖（Dong Mo Lake），据传是雄性个体，未予证实。

拍摄于2008年的越南东莫湖斑鳖是目前唯一一只在野外生活确认存活的个体。

目前新发现的第四只斑鳖栖身于越南河内西部的宣汉湖（Xuan Khanh Lake）。

6年前，2012年，有人称，在宣汉湖里看到过一只巨鳖。经过不懈地努力，2017年5月，阮文雄（Nguyen Van Trong）在这里拍摄到一张大型软壳龟的照片。

研究人员在宣汉湖观测。

但照片不足以确认宣汉湖里的巨鳖就是斑鳖。

研究人员在处理湖水样本。

研究人员采集了宣汉湖的湖水等样本，与华盛顿州立大学合作，检测样本中的环境DNA。Caren Goldberg博士证实，在该样本中，R。 swinhoei DNA明确呈阳性。这意味着，湖里生活的巨鳖就是斑鳖。

TSA官网消息称，这一新个体的发现，显著增加了斑鳖这一物种的存活机会。

据纽约时报等媒体消息，2016年1月，越南的另一只斑鳖“龟祖”（Cu Rua）死亡。它生活在河内市中心的还剑湖中，体重约163公斤。曾有人提议将中国苏州动物园的斑鳖与越南的斑鳖跨境“约会”，或者运输其精子，以进行人工授精。但目前尚未实施。

环境DNA（environmental DNA）技术被称为生物黑科技，“DNA GPS”。水生动物在水里游动，其表皮细胞等样本会扩散在水体中。研究人员通过检测水体中有哪些DNA，就能特征性地识别出水体中的活跃物种及其分布状况。该技术目前已被广泛用于生态学等研究领域。