天舟一号总设计师揭秘：人类定居火星还要多久

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中国人什么时候可以登陆月球？人类定居火星还要多久？普通人可以去太空旅行吗？霍金的地球灭绝预言会成真吗？花了那么多钱搞载人航天，究竟有什么价值？

本周央视财经《对话》“我是总师”系列节目邀请航天科技集团天舟一号飞船总设计师白明生做客演播室，为你解答脑洞问题，为你揭开飞船面纱↓↓↓

人类定居火星还要多久？

航天科技集团天舟一号货运飞船系统总设计师 白明生：现在还是有很大的难度，首先实现无载人的登陆火星和返回，这个在技术上是比较成熟的，但是要实现载人的登陆火星就有很长的路要走。地球到火星，5500万公里。去一趟要带好多吃的喝的，现在的飞船还不足以带那么多吃的喝的，包括返回就更难了。

普通人何时可以去太空旅行？

航天科技集团天舟一号货运飞船系统总设计师 白明生：现在可能大家都知道，我们已经进入了空间站阶段，我想我们普通人有机会飞上天，进入我们的空间站。但是如果靠买票上去的话，现在可能还比较贵，一般人还买不起。

中国何时可以载人登月？

航天科技集团天舟一号货运飞船系统总设计师 白明生：这个计划正在制订，正在论证。我想在2020年左右，我们会启动载人登月的后续的计划。中国人肯定会上去的。

霍金的“地球灭绝”预言会成真吗？

航天科技集团天舟一号货运飞船系统总设计师 白明生：霍金这个预言可能也是有不同的观点。但是有两件事提醒我们是对的，一个是我们要爱护我们的地球，因为地球是我们的家园，要不爱护的话迟早会毁灭；另外一个，我们人类也应该去探索更远的宇宙，找到适合我们居住的地方，这也是我们载人航天人的责任。

宇宙到底有多大？平行宇宙确实存在吗？

航天科技集团天舟一号货运飞船系统总设计师 白明生：现在我们人类探知的地方大概有200多亿光年，最远的话大概有900到1000亿光年。另外一个平行宇宙这个概念，我觉得都是推测，现在我们也没有直接证据证明，也没有一个人通过这个时光隧道穿越过去，这个还需要我们的技术进步来证明。

载人航天到底有什么价值？

北京空间科技信息研究所研究员 庞之浩：载人航天不仅有政治意义，技术意义，还有一点是属于经济意义。

比如说著名的阿罗波载人航天工程实施，共产生了3000多项专利，其中有1000多项专利转到民用去，而且跟老百姓的生活直接有联系。 比如说咱们吃方便面的干菜叶，就是当年为了让航天员能够吃到蔬菜，当时研制的脱水菜。 比如说咱们很多年轻人穿这个气垫运动鞋，这个技术就是用于阿波罗工程登月靴研制的。 还有咱们去超市，现在用的条形码，也是当时为了区分成千上万个元器件，太多了，就发明了条形码。 还有重症监护室，还有彩超，数字血压计等等，这些都是从阿波罗工程转过来的。

而且美国在20世纪80年代以后，在信息技术、生物技术，还有材料技术等等很多技术领先的重要原因就是很多当年阿波罗工程一些先进技术转到其他的领域，带动了很多领域的快速发展。

过去有句话，谁控制了太空，谁就控制了地球。我们的飞船能够飞多高，我们的头就能抬多高。