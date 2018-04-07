浪漫天文景观：8日凌晨火星和土星“双星会月”

新京报快讯 （记者王俊）据天文专家介绍，4月8日凌晨，天空将上演“双星会月”天文现象。比较特殊的是，这次与月亮相会的两颗地外行星——火星跟土星。

天津市天文学会理事赵之珩在接受媒体采访时介绍，进入4月，几颗亮行星的观测条件越来越好。其中，在地球外围运行的两颗大行星火星和土星相聚在清晨的东南方天空。火星呈橙红色，土星则有些发黄，肉眼很容易分辨。8日4时，火星、土星会和月亮恰好构成一个倒立的直角三角形，非常醒目。

记者查询农历发现，8日是农历二月二十三，恰好是下弦月。下弦月出现在下半月的下半夜的东面天空，月面朝东，日出黎明前才出现。

其实，“双星会月”“双星伴月”是一种比较常见的天文现象。几乎每个月都有，只是位置不同。根据月亮的高低、形状，两颗行星与月亮经常组成不同的图案，比较有名的就是双星在上、月牙在下的“笑脸图”。记者梳理了近几个月“双星伴月”天象。

今年3月19日，月亮、金星和水星在西方低空一同现身，上演“双星伴月”天象。金星和水星都是天宇中比较亮的行星，金星的星等是-3.9等，水星的亮度0等。当时恰好是农历初三， 月相为娥眉月，像一艘窄窄的月亮船。

去年12月14日，木星和火星与月牙同框，形成“双星伴月”天象。巧合的是，当时正有双子座流星雨。

去年10月17日五时，也出现“双星伴月”天象，这次是“金木合月”，即金星、木星和月球同时出现在夜空中。有趣的是，这次两颗行星和弯月构成了一张笑脸图。

其实不单有“双星伴月”，还有“三星伴月”“四星伴月”“五星伴月”。

2017年9月18日至19日，金星、恒星轩辕十四、火星、水星上演“四星伴月”美丽天象。

2016年8月12日晚，火星、土星、心宿二与月亮共同上演“三星伴月”天象。

2015年10月10日，则上演了难得一见“五星合月”，火星、木星、金星、水星、轩辕十四五颗星同时现身夜空。

这里需要说明的是，轩辕十四和心宿二身份不同，它们是恒星，但是夜空中比较亮的星。

五大在古代各有自己的别称，水星总在太阳两侧一辰（古代距离单位）之内，所以被称为辰星；金星是五大行星中最亮的，所以被称为太白，又只在早晚出现，所以又称为启明和长庚；火星呈红色，我国古代称之为“荧惑”；木星约12年运行一周天，所以被称为岁星；土星被称为镇星。