原标题：聋哑男孩戴人工耳蜗 听到爸爸声音那一刻泪奔了

巴西一名9岁聋哑男孩席尔瓦（Luiz Gustavo da Silva）的人工耳蜗，在今年3月出现了异常，家人送去维修后，却换来技术厂商一句：“保修已过期，必须支付维修费。”让他们一家相当头疼。所幸一名暖心老师帮忙举办抽奖活动，并将经费全部捐赠给小男孩，助他重新听到声音，并在听到声音的一刻在镜头前惊喜落泪。

席尔瓦的父亲朱利安（Juliano Martins）解释道，他的儿子出生时就听不到，历经一年半的诊断治疗，仍未找出问题所在。因此席尔瓦在3岁时植入了人工耳蜗，在过去6年内一直过着正常的生活，并且有一名语言治疗师改善他的说话方式。

朱利安补充道：“然而在3月4日左右，人工耳蜗突然停止工作了。我们把人工耳蜗送回制造商的技术部门，但是巴西公立医疗统一系统（Cart?o SUS）说，他们不支付维修费，因为保修期已于3年前过期了。所以我们收到了一笔我们无法承担的维修费。”

席尔瓦人工耳蜗的维修费为1630英镑（约1.4万元人民币）。朱利安表示，对一般人而言，席尔瓦没装人工耳蜗的时间仅仅只有2周，但对他（席尔瓦）来说，这段时间漫长得像是永远。席尔瓦开始害怕地不敢上学，随着时间一天天过去，他也越来越沮丧。

席尔瓦的困境，触动了当地数十名居民的心。这时一名老师若莎（Caleny Augusta de Rosa）提议，干脆举办一场抽奖活动，大奖是一头牛，然后印1000张抽奖券，每张售价2.2英镑，这些抽奖券的费用将帮助席尔瓦修复他的人工耳蜗。在短短15天内，用抽奖券赚来的钱，已经足够修复席尔瓦的人工耳蜗了。

席尔瓦的妈妈阿瑟斯（Athais）称，这个活动反应很热烈。“我们对于这么多人支持儿子，并且如此慷慨地给予帮助，感到相当震惊”。朱利安为了感谢所有人的协助，特地在3月19日录了一段席尔瓦开启新的人工耳蜗的视频。

画面中席尔瓦的人工耳蜗顺利开启时，他兴奋地向朱利安双手比赞，并且感动地哭了出来，紧紧抱住对方，然后泪眼汪汪地向镜头挥手再见。朱利安则一直对儿子喊着“不要哭了！不要哭了！你能听到了…”，结果自己也感动地哭了出来。

朱利安表示：“当我看到他（席尔瓦）是多么惊喜地跳起来，并且用力竖起大拇指时，我哭了。那一刻让我想到，他没办法听到声音时有多么孤独。”现在席尔瓦一家正在筹集资金，希望能帮助席尔瓦恢复右耳听力。第二个设备的成本高达1.5万英镑（约13.3万元人民币）。