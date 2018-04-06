法国顶级酒庄被指酒中非法添加糖分 声称出于善意

参考消息网4月6日报道英媒称，波尔多地区最受推崇的一个葡萄酒庄园被指控非法向2016年的一些玛尔戈红葡萄酒中添加糖分。

据英国《泰晤士报》网站4月2日报道，在当局查获397百升非法添加糖分的葡萄酒后，美人鱼酒庄将面临刑事调查，这些酒的数量相当于5.3万瓶，价值230万欧元（约合817万元人民币）。

报道称，在许多生产葡萄酒的国家，添加糖分是非法的，而在法国只有在严格的条件下才可以这样做，比如当恶劣天气降低了充分发酵所需的糖分。

美人鱼酒庄申辩说自己是出于善意才这样做，但这一事件令人尴尬，因为它恰恰发生在法国葡萄酒行业出现一系列欺诈案之后，其中包括130万瓶罗纳河谷的葡萄酒被错误地标注为更高级的教皇新堡产区的葡萄酒。

美人鱼酒庄说，玛尔戈红葡萄酒生产者联合会曾告诉它，当地政府有关方面一定会批准为2016年的美乐品种的葡萄增加糖分，于是便添加了糖分，但是政府方面一直没有为这种行为开绿灯，尽管当年确实批准可以让赤霞珠葡萄这样做。

美人鱼酒庄的工作人员称：“美乐葡萄添加的糖分是非常少的，低于那一年批准赤霞珠可以添加的水平。”（编译/刘晓燕）