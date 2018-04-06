调查前间谍中毒案的英国国防科技实验室是何来头

原标题：前间谍中毒案“剧情反转” 关键在于“危险”实验室说法

俄罗斯前间谍中毒案剧情出现反转，关键在于英国国防科技实验室给出的说法。英国国防科技实验室正是参与调查斯克里帕尔父女中毒案的研究机构。而此前，俄罗斯在一再否认自己是幕后黑手的同时，还质疑英国国防科技实验室有嫌疑，指认这家实验室研发“军用级别毒剂”。那么，英国国防科技实验室又是一个什么样的研究机构？为什么它又被俄罗斯质疑？

据英国广播公司纪录片《面向未来》介绍，英国生化战研究中心位于英格兰威尔特郡波顿当地区，距离伦敦差不多130公里，虽然临近交通繁忙的A30高速公路，但实际上很难进入，所有的入口和通道都经过了精心遮掩。

英国国防科技实验室成立于第一次世界大战时期，原本是为了研究如何帮助英军士兵应对芥子气和光气等化武袭击的。20世纪40年代起，这一实验室开始研究生物战。

根据英国解密的文件显示，在1939年到1989年间，由于害怕苏联可能会发动化武袭击，英国国防科技实验室广泛进行人体试验。2006年的一份官方报告称，这一段历史臭名昭著，严重践踏了伦理道德底线：英国国防科技实验室在至少2万名军人身上进行过化学毒剂的人体试验，在普通民众生活的区域进行了超过100次的细菌战秘密测试。2002年公布的一份报告还显示，接受人体试验的对象大多毫不知情；而且参与人体试验的军人还被告知，如果有好事分子问起，就要回答说试验不过是有关气候或空气污染的研究项目。

生物防护所主任 埃里克·哈登：是的，进行了人体试验，用的是非常非常少的剂量，主要目的是要研究与其他已经进行初步测试的大型动物相比，人类的反应是否有区别。

1989年，所有神经毒剂的实验都被叫停。然而，其影响却异常深远，伤害仍没有停歇。

人体试验受害者 肯·厄尔：直到去年（1999年）八月，我才发现，自己感染的不是感冒病毒，而是200毫克的沙林毒剂。

时至今日，这里的生化研究仍在继续，这家实验室称他们的研究目的不过是要保护英国士兵和平民免受他国的化武攻击。