美国航天局拟开发“火星蜂” 开拓探索新视角

美国航空航天局拟开发一种名为“火星蜂”的火星探索装备，希望拓展探索范围。

航天局委托亚拉巴马大学亨茨维尔分校和一个日本研究小组研发这种新装备。按照设计草案，火星蜂主体大小似大黄蜂，配备传感器，能无线连接，翅膀类似蝉翼，比大黄蜂翅膀大得多，可以扇动和扭转。火星车将充当火星蜂的通信基地和充电站。

火星蜂的好处包括尺寸小，易于搭载，能搭载在不同设备上；一个设备可以搭载多只火星蜂，一只出故障不会妨碍整个系统运行；移动灵活，能接近现有探索设备无法进入的场合。

研发将分为两阶段。第一阶段目标是借助高仿真数字模型和仿照火星大气环境建造的真空实验室确定火星蜂翅膀的样式、动作和重量，以便火星蜂能在极为稀薄的大气环境下产生最大动力。第二阶段将研究设备的移动方式、风、着陆和起飞、远程传感等其他技术。

英国《泰晤士报》网站4月2日报道，火星蜂将使美国航天局获得一个探索火星的“全新视角”，现在使用的火星车速度慢众所周知，“好奇”号火星车6年前登陆火星，迄今走了11.2英里（18公里）。（欧飒）[新华社微特稿]