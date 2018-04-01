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实力科普：美国认定咖啡致癌？别紧张，没多大点事

实力科普：美国认定咖啡致癌？别紧张，没多大点事
2018年04月01日 09:37 新浪综合
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　　来源：菠萝因子微信公众号

　　澳洲营销号的标题党又刷屏了！没错，又是那个刚在前几天炮制了“澳洲今天宣布战胜癌症！”那个无敌营销号。

　　每天发N篇营销文，每天都有文章因为违规被投诉而删除，但它依然干得风生水起。因为即使删了的文章，广告费都已经赚得盆满钵盈了啊！野火烧不尽（营销），春风吹又生（利润）！

　　大家记住，它的文章只能当娱乐圈八卦看，千万别当真。但每次看完它的文章，我都由衷佩服这些人东拼西凑，信口雌黄，添油加醋的功力。他们最擅长的，就是把屁大点事，搞成很大一个屁。

　　比如，这次文章里弄了个股市的图，说致癌新闻导致星巴克股票大跌，管理层愁容满面，无数投资人血本无归。

　　而事实上，29号在“咖啡可能致癌”新闻爆出以后，星巴克的股价从57.90到57.89！“暴跌”了1美分！

　　1美分股价变化也能玩儿出花来，这样的营销号，这样的小编，不管你服不服，我是服的！

　　另外，受过科学训练的人应该一看这图就有问题。明明是5天股价变化图，却只展现了3天，明显是裁过，连左边股价都裁没了。营销号为啥要故意隐藏了25，26两天的股价？很简单，26号屁事没有，结果股价跌得更厉害，再往前，21-23跌得更惨。这就很难编了啊。。。。。。干脆无耻裁掉吧。 

　　总之，除非是科普作家找素材，这个澳洲营销号的文章还是别看了，更不要转发。不然就是被骗了还帮人数钱。

　　（二）

　　所以到底发生了什么事？

　　很简单，加州一位法官在本周裁定星巴克等出售咖啡的企业，如果在加州销售，必须在产品上标注警告：咖啡含有可能致癌物质（丙烯酰胺）。

　　一切根源都是30多年前，加州通过了一个法律叫Proposition 65，里面列出了上百种可能致癌的物质，并要求商家如果出售任何含有这些化合物的产品，就必须标识致癌风险。

　　丙烯酰胺是其中的一种化合物。

　　咖啡豆本身并不含丙烯酰胺，也不是星巴克添加的，而是在烘培过程中自然出现的。这也不是咖啡特有的，薯片，黑糖，饼干，油条，生煎包，羊肉串，统统都有！

　　其实，只要高温煎炸或烘烤（含碳水化合物和蛋白质的）食物，都会产生一定量的丙烯酰胺。所以，除非你每天吃白水煮白菜，不然很难避免。

　　关键是丙烯酰胺到底有多危险？

　　它现在被世界卫生组织列为2A级致癌物，也就是可能致癌，但不确定。

　　我个人觉得咖啡里的丙烯酰胺实在不用担心，原因主要有两个：

　　1：研究了几十年，丙烯酰胺在人体的致癌风险依然是有争议的，试验结论不明确，科学界并没有达成一致。

　　2：显示丙烯酰胺促使癌症发生的动物试验中，使用的剂量是很高的。真要达到这个量，得持续每天都喝几十杯高浓度咖啡，绝不可能达到。

　　综合来看，对于正常人类，咖啡是可以放心喝的。

　　（三）

　　我住在加州。大家如果来加州旅游，会发现一个奇葩现象，就是很多餐馆门口都贴了一张告示：本店出售食品可能致癌！

　　连迪斯尼乐园都不例外…… 

　　这都拜加州独有的Proposition 65法令所赐。虽然我支持大众有知情权，但加州强行在各种食物标识致癌警告这事，我觉得并不靠谱。

　　最大的问题，是这份30年前搞的致癌物清单，里面的各种化合物致癌风险层次不齐，完全不是一个级别的。不加区分地做警告，一来会造成不必要恐慌，二来反而让大家无法识别真正的强致癌物。

　　总结一下：

　　咖啡能喝么？

　　当然可以。

　　星巴克咖啡能喝么？

　　当然可以。

　　咖啡怎么喝比较健康？

　　少糖，少奶油。

　　如何有效减少丙烯酰胺摄入？

　　首先，少吃油炸烘烤食品。然后，远离香烟，里面丙烯酰胺含量比咖啡薯片高多了！

　　不说了，喝咖啡去了。周末愉快！Cheers！

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