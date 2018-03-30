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大脑越大就越聪明?"按脑身比排智商"不能解释全部

大脑越大就越聪明?"按脑身比排智商"不能解释全部
2018年03月30日 08:02 新浪科技
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大小并不能说明一切大小并不能说明一切

　　新浪科技讯 北京时间3月30日消息，据国外媒体报道，研究人员过去认为，大脑与身体的质量比能反映出该物种的智慧程度，因为这显示了该物种向大脑分配的能量多少。然而，这种想法是错误的。除了脑身比之外，有些其它比例能更好地反映物种的智慧程度，但并不存在绝对的相关关系。这种“按脑身比排智商”的理论只能证明，我们对大脑运作机制的了解仍然少得可怜。

　　1。 蚂蚁：1比7

　　蚂蚁总是群体行动是有原因的。每只蚂蚁只有25万个脑细胞，一整群蚂蚁加起来，才能与一名人类体内的神经元总量相当。就像所有微小的动物一样，与它们的个头相比，大脑可以说大得惊人。大脑要想维持正常功能，恐怕不能比这更小了。

　　2。 树鼩：1比10

　　不只是昆虫才有如此惊人的脑身比。树鼩的脑身比在哺乳动物中排名第一，大脑重量占总体重的10%。不过，就算这些啮齿动物真的比人类聪明，它们也说不出口。

　　3。 人类：1比40

　　为了想方设法证明人类智力超群，一些科学家认为我们应弃用脑身比这一指标，而应改用“脑化指数”（encephalization quotient），即大脑实际质量与相同体积的哺乳动物平均脑重、即预期脑重的比值。人类大脑比预期重7.4倍。

　　4。 海豚：1比78

　　宽吻海豚的脑身比并不惊人。但它们的脑化指数相当高，约为同体积哺乳动物平均水平的4至5倍。这也许与一种名为纺锤形细胞的大型神经元细胞有关。科学家认为，纺锤形细胞正是猿类和少数其它物种能做出复杂行为的原因。

　　5。 狗：1比125

　　作为人类最好的朋友，狗似乎比它们狂野的近亲呆傻许多。这也许是因为，在和狼体型相同的情况下，狗的大脑远比狼要小。我们一直把狗作为宠物来驯养，狼不得不四处狩猎、养活自己，而狗只要表现得乖乖的，就能得到一顿美餐。很难说到底谁更占优势。

　　6。 大白鲨：1比2500

　　常有人诽谤说大白鲨的大脑只有核桃那么大。事实上，大白鲨的大脑远不止这么点，只不过分布得较为分散，并且呈Y字形，总长2英尺（约合61米）。人类的脑身比是大白鲨的62.5倍，但鲨鱼的大脑灰质似乎更专注于执行部分特殊功能，比如识别海水中血液的气味等。（叶子）

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