中国气象局:去年气象灾害预警发布时效缩2至5分钟

原标题：《2017年中国公共气象服务白皮书》：去年我国气象灾害预警发布时效缩短2-5分钟

新京报快讯（记者邓琦 实习生余华尊）2017年，我国气象灾害预警发布时效由10分钟缩短到5至8分钟，预警覆盖率达85.8%，较2016年提高0.8%。另外，全国公众气象服务满意度达89.1分，创历史新高。3月24日，中国气象局举行世界气象日开放日活动，并发布《2017年中国公共气象服务白皮书》。

《白皮书》显示，2017年，我国气温偏高，降水偏多，气候条件复杂，局地暴雨洪涝损失重。全国2723个县出台了气象灾害应急准备制度管理办法，气象信息员村屯覆盖率达99.7%。国家突发事件预警信息发布系统汇集16个部门76种预警信息，全国22个省级、183个市级、683个县级政府成立突发事件预警信息发布中心。预警信息发布时效由过去10分钟缩短到5至8分钟，预警覆盖率达85.8%，较2016年提高0.8个百分点。

在服务国家重大战略方面，主动开展了四大专项设计，譬如，围绕生态文明建设，加强生态修复性人工影响天气作业，全国开展飞机人工增雨作业998架次，飞行时长2834小时，开展地面增雨和防雹作业4.37万次，增雨目标区面积约491.3万平方公里。

另外，气象服务由大众性普惠式向分众化、定制式转变。基于用户习惯，开展气象信息推送，以及灾害天气实时导航、健康气象、滑雪等个性化服务。去年，全国公众气象服务满意度为89.1分，连续四年保持持续增长趋势。

值得关注的是，这一年，中国成为世界气象中心。围绕“一带一路”建设，实现卫星广播系统、气象信息综合分析处理系统和卫星天气应用系统等中国气象服务品牌系统（平台）在菲律宾、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦等周边19个国家的落户和应用。