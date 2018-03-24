“末日武器”诗意名字 俄公布新武器征名活动结果

来源：观察者网

俄罗斯国防部23日公布了普京在3月1日国情咨文中提到的，为多种新型武器征集命名活动的结果。其新型核动力巡航导弹被命名为“海燕”，巨型核动力鱼雷被命名为“波塞冬”，而激光防空武器的名字则来自俄罗斯民族英雄“佩列斯维特”。观察者网军事评论员表示，“海燕”这个名字中国读者非常熟悉，在高尔基的诗作“海燕”中，被作为勇敢精神的象征，同时也是风暴的预言者，非常符合核动力巡航导弹的特点。给这种“末日武器”赋予如此诗意的名字，实在是非常“俄罗斯范儿”。

据俄国防部公布的消息，有700万民众参加了这次票选新武器命名的活动，除了最终被选定的几个名字，还有一些名字颇有特色，例如“斯大林”得票数就很高，此外，还有“帕尔米拉”（俄军帮助叙利亚夺回文化名城帕尔米拉的战役让这个地名非常出名）等名词，但都未能最终入选。

俄罗斯国防部副部长尤里·鲍里索夫在俄罗斯国家电视台宣布了上述命名，并解释称，网络投票选出了得票率最高的名字，但最终的命名还考虑到了这些名字要符合这些武器的性能特点。

俄罗斯“海燕”核动力巡航导弹正在试飞

高尔基著名的肖像画中就出现了海燕的形象

用富有诗意的名词来命名末日武器，颇有俄罗斯特色

观察者网军事评论员表示，在这三件新武器当中，核动力巡航导弹可能是最引人注目的，这种导弹采用“无屏蔽的核反应堆”为主要动力，它的地面试车和空中试飞所放出的辐射产物在整个欧洲都被检测到，俄罗斯打算利用其航程无限的特点，拐弯抹角、见缝插针地突破西方的导弹防御系统，直接攻击美国本土。这种武器在核战争中的作用，其实就是确保敌我双方同归于尽。

而“海燕”，英国路透社在报道海燕命名的时候，仅仅称它在海员的传说中，预示着坏天气。而中国读者更能理解这个名字更深一层的含义，在俄罗斯文学奠基人高尔基的诗《海燕》中，它是作为革命的象征，风暴的预言者，诗中那句著名的：“让暴风雨来得更猛烈些吧！”，就是借“海燕”之口说的，就是表明诗人面对将到来的“暴风雨”，毫不畏惧，乃至呼唤其更加猛烈。

可以说，用这个名字，一方面表示这种武器将是核战争发生时的“最终兵器”，一旦出现在天空中，就预示着空前的毁灭；另一方面，则颇有“俄罗斯精神”，表明俄罗斯绝不向压力屈服，随时准备“让暴风雨来得更猛烈些吧”。可以说确实是个好名字，正体现了俄罗斯特有的那种忧郁、悲凉 却又彪悍的感觉，很有诗意。

……其实呢……虽然上面说的这么中学语文课阅读理解的味道，但其实“让暴风雨来得更猛烈些吧”这句话的意思说白了就是：“就算老子要完蛋，也要拉着你们垫背！”……俄罗斯文化的特色就是用文绉绉的词汇来表达这种彪哄哄的意思嘛……（图为普京视察俄罗斯海军演习）

另一边，把核鱼雷命名为“波塞冬“，乍一看显得有些直接和恶俗，大家都知道，这是希腊神话中统治七海的海神的名字。甚至俄罗斯网上也有很多人不喜欢用一个外国神仙的名字来命名这种“末日武器”。

但其实细想想，“波塞冬”挺能体现核鱼雷的特点的——按照希腊传说，波塞冬挥动三叉戟能轻易掀起滔天巨浪，引起风暴和海啸来使大陆沉没、天地崩裂，甚至能引发震撼整个世界的强大地震。而俄罗斯的核鱼雷就是携带了爆炸当量达到1000万吨的战斗部，以在近海爆炸引发海啸为主要杀伤手段的武器……

“波塞冬”核鱼雷

为“波塞冬”鱼雷研制的微型核反应堆

这种鱼雷的主要杀伤方式是在近海引爆，产生带有强辐射的海啸，席卷美国海岸，并产生放射性尘埃，摧毁美国农业基础

这倒也颇为符合波塞冬一言不合就要让大陆沉没的人物设定……

至于“佩列斯维特”，这是一个14世纪的修道士，他本是一名贵族，参加了14世纪俄罗斯反抗蒙古金帐汉国的战争。在1380年的库里科沃之战中，他和金帐汉国的骑士帖木儿·穆尔扎进行决斗，将其刺落马下后，自己最终也因伤死去，但其尸身仍坐在马鞍上，鼓舞了俄罗斯联军的士气。最终俄罗斯联军赢得了这场战争，并从此奠定了俄罗斯民族的基础。

佩列斯维特从此成为东正教的圣人，俄罗斯民族的英雄，并被传颂至今。俄罗斯莫斯科州东北部的一个城市就用他的名字命名。沙俄海军也曾用这个名字命名过战舰。

佩列斯维特枪挑蒙古勇士。英国路透社称，这个名字体现了东正教会在普京时代的地位上升……

俄罗斯“佩列斯维特”激光防空系统

在俄罗斯传说中，佩列斯维特原本并没有接受过正规的武术和军事训练，是一名修道士，但却在战阵上突然爆发神力，击败了蒙古勇士（当然现实历史中佩列斯维特其实是当了修道士的贵族骑士），这倒也符合俄罗斯激光武器的特点。