曾卖10万元1株的牡丹和200多岁杜鹃 样子出人意料

原标题：曾卖到10万元一株的牡丹、200多岁的杜鹃……它们的样子出人意料

近年，樱花、郁金香等花卉大红大紫，一些传统名花“表示不服”，甚至以提前开花的方式争俏。

3月23日，解放日报·上观新闻记者从上海古猗园获悉，该园幽篁烟月景区石韵馆周边地栽的几株名贵牡丹‘春柳’已悄然绽放。

春柳初放 顾佳伦 摄

一株绿牡丹值10万元？

花谚有云：“谷雨三朝看牡丹”，今年的农历谷雨要到4月20日，为何‘春柳’提前绽放？

对此，古猗园绿化工程师陈樱芝指出，根据园内的物候记录，‘春柳’一般在4月初进入开放期，今年早开了近一周。‘春柳’早开，除了近日温暖的气候外，还可能是一种上海地区与其原产地（中原地区）的日照时长差异造成的生物现象。新引进的植株原本适应了中原地区的日照长度，但移植到上海后日照长度有了较大变化，促使它们提早开花。

和部分樱花、郁金香是“舶来品”不同，‘春柳’是我国山东菏泽近年培育出的、拥有完全自主知识产权的珍贵牡丹品种。

‘春柳’顾名思义，是一种绿色牡丹，颜色和春天的柳叶类似。和绝大部分牡丹不同，‘春柳’主要欣赏的是花蕾，其初开时，花蕾内外都是绿色的；全开时，花朵则是白色间带绿晕。因此，有人称此种牡丹是“花好半开时”，更钟情于‘春柳’初开时的那种色泽。因为颜色的一枝独秀，‘春柳’在2012年亮相武汉牡丹园时，引起轰动，其价格一度炒到每株10万元。

“花好半开时” 顾佳伦 摄

‘春柳’除了颜色独特，还有花期长的特点，是典型的“开花早、谢花晚”品种。其花蕾形成及初花期要早于一般的牡丹，甚至早于公认的、开花最早的单瓣牡丹品种‘凤丹’，但花蕾膨大且露色最早的‘春柳’，其开花过程却十分缓慢，因此在牡丹群放的时节，仍能从牡丹丛中一眼辨认出它。

陈樱芝表示，除了‘春柳’，‘绿香球’也是绿色的，此外还有黑色的‘初乌’和‘黑豹’，这些牡丹都将在4月开花，和‘春柳’争春，谷雨前后是它们的最佳观赏期。

初乌

200多岁杜鹃是紫色

绿色、黑色的牡丹少有，紫罗兰色、白色的杜鹃也不多见。

今年3月28日开幕的上海杜鹃花展上，两株树龄超过200年的映山红“树王”就将以稀有的紫罗兰色示人。上海滨江森林公园负责人金钰麒表示，这两株紫罗兰色映山红的高度达2.3米，是目前国内展出的映山红盆景中树龄最高、规格最大的两株。

和粗壮伟岸的映山红“树王”相比，白色的杜鹃显得小家碧玉，因为其花形较小，且洁白朴素，与常见杜鹃品种的艳丽夺目形成鲜明对比。记者了解到，上海滨江森林公园从大别山山区引进了数株白色杜鹃，为精心呵护，专门放置在园内的室内展厅。

白色杜鹃 陈玺撼 摄

金钰麒表示，为打造多彩杜鹃，上海滨江森林公园自2013年起陆续引进了云锦杜鹃、映山红、马缨花、羊踯躅等高山杜鹃，逐步形成了紫、粉、红、白、黄等五大色系，目前已收集到300多个品种的杜鹃3万余株。

园艺专家预计，清明和“五一”小长假期间，将是杜鹃花的最佳赏花期。记者在园内看到，已有不少杜鹃爆出了花芽，预计最早一批开花的时间大约在4月初。