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联合国：人类过度活动致动植物物种数量急速下降

联合国：人类过度活动致动植物物种数量急速下降
2018年03月24日 09:39 新浪科技
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　　原标题：联合国：人类过度活动损害生物多样性 危及粮水供应

　　中新网3月24日电 据外媒报道，联合国发表有关生物多样性的最新科学报告指出，人类过度活动损害自然生态，警告全球所有地区的动物及植物物种正急速下降，洁净水源也大幅减少，危及粮食、食水及能源供应。

资料图片：一只骨瘦如柴的北极熊正在垃圾桶中觅食。资料图片：一只骨瘦如柴的北极熊正在垃圾桶中觅食。

　　据报道，来自全球各国的官员及科学界人士聚首哥伦比亚，出席联合国生物多样化会议，由生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台（IPBES）逾550名科学家编撰的研究报告在会上发表，并获129个国家的政府接纳。

　　报告指出，污染、气候变化及焚林开辟耕地，成为对自然生态的最严重威胁，令全球生物多样化程度不断下降。

　　研究报告涵盖美洲、亚太地区、非洲、欧洲和中亚地区，预计若趋势持续，到2050年，美洲的动植物物种将较现在减少15%，亚洲到2048年将没有渔获可供商业捕捞。此外，在仅于欧洲出现的物种中，约28%正备受威胁，而非洲到本世纪末，可能失去半数鸟类和哺乳类动物。

　　报告其中一位作者沃森认为，生物多样性下降，意味可供应人类的食物和洁净食水减少，将危及全球各地的经济、食物保障及居民生活。

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