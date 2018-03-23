未来太空机器人啥样？《星球大战》将提供灵感

新浪科技讯 北京时间3月23日消息，据国外媒体报道，科幻电影《星球大战》中有许多外型可爱的太空机器人，美国宇航局工程师克里斯?费尔代恩（Kris Verdeyen）认为，未来太空机器人将拥有类似BB-8机器人的能力，拥有C-3PO机器人的类人结构。

宇航员需要机器人的大量帮助，无论是国际空间站的宇航员，还是完成太阳系内部的探索任务，机器人将帮助我们完成超出人类能力范围的复杂任务。但是什么样的机器人最适合这些太空工作呢？美国宇航局一位工程师认为，我们应当从《星球大战》中寻找灵感。

在科幻电影《星球大战》中，宇航技工机器人（Astromechs）是一种修复型机器人，它可以作为太空飞船上的自动机械单元，能够飞行，领航太空飞船，在太空环境中无所不能。在科幻电影《星球大战》中你可能认为BB-8或者R2-D2是宇航技工机器人，在美国宇航局，这种类型机器人被称为“管理员机器人”。在科学机器人领域，美国宇航局工程师费尔代恩近期提出，理想的太空任务机器人应该具备一种“天文机器人（或者管理员机器人）”的能力，但是它们的身体结构存在不确定性。

即使在电影片场中，费尔代恩观察发现类似BB-8的滚动机器人并非适合于艰难沙漠地形的理想机器人，美国宇航局现已测试过类似机器宇航员1号和2号的人形机器人。它们能够抵达国际空间站，但迄今还不具备宇航技工机器人的多样性功能。由于它具有人形结构，无论是机器宇航员1号，还是机器宇航员2号，都已证实会使用钻头、扭力扳手、手术装置、空气质量测试装置，这些工具是令人印象深刻的手动工具，可能对于轨道机械修复非常必要。费尔代恩认为，完成这样任务的理想机器人应该具备宇航技工机器人或者管理员机器人的能力，但是它们应当拥有人形结构。

使宇航技工机器人如此有用的主要功能之一是它们的“创造力”，这是美国宇航局人形机器人非常缺乏的。它们能够自动解决没有预先编程处理的问题，在太空中，事情永远不会按人们的预先计划进行，迅速做出反应的能力将威胁任务的安全性，理想的机器人能够适应意外情况。

费尔代恩表示，为了将人形结构机器人与这些功能结合在一起，美国宇航局一直探索所谓的“嵌入式智能”。美国宇航局研究人员希望像机器宇航员2号这样的机器人装配人工智能，以及一个庞大的基础知识数据库，用于启动太空机器人。

目前还不清楚这些理想的太空机器人是否会像屏幕中类似的机器人那样充满魅力，但是它们可能非常易于操控。费尔代恩说：“《星球大战》中有许多功能完善的太空机器人，美国宇航局太空机器人需要能够自动修复太空飞船，就像R2D2和BB-8机器人一样。它们需要解决问题，并存储太空航天器的相关知识，就像R2D2和BB-8机器人一样，但至少目前来看，它们应该看上去更像C3PO和K-2SO机器人。”（叶倾城）